莫札特青少年肖像 拍賣破百萬歐元

2019-11-14 12:06 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



阿瑪迪斯•莫札特13歲時期肖像畫問世，佳士得拍賣會將在27日拍賣這幅畫，並將行情定在80萬至120萬歐元（88.2萬至130萬美元）之間，23日至27日將在巴黎展出。這幅畫可追溯至1770年，由義大利畫家賈貝蒂諾•西納羅利繪製，莫札特頭戴白色假髮身穿紅色禮服，演奏大鍵琴。

稀有肖像畫

根據《CNN》報導，這幅畫是年輕的莫札特在義大利巡迴演出時畫的，巡演是他藝術教育的一部分。莫札特在維羅納舉行風琴音樂會之後，威尼斯的首席稅務官皮耶卓•盧加蒂委託創作了這幅畫。莫札特的父親李奧波德在1770年1月7日給妻子的信中提到了這幅畫，並說這幅畫是在2次描繪中完成。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

佳士得指出，它是莫札特一生中僅有的幾幅肖像畫之一，貝多芬和舒伯特的朋友兼贊助人利奧波德•馮•頌尼特納在1865年重新發現了這幅畫。

莫札特聲名大噪

根據《佳士得》報導，畫作結束三個月後，盧加蒂給莫札特的母親寫了一封信，稱讚男孩和畫作。他寫道：「你的兒子可以說是音樂界的奇蹟。」又說，「我對他懷有如此的敬意，所以想把他生活的形象畫下來，他迷人的神情是我的慰藉，能讓人不時地回味他的音樂。」

畫像完成5天後，這張照片在世界上最古老的報紙之一「La Gazzetta di Mantova」受到讚揚，同時對莫札特在維羅納舉行的風琴音樂會進行了熱烈的評論。盧加蒂於1788年去世後，作品被收入維羅納藝術學院收藏。

【更多精采內容，詳見 】