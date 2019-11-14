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莫札特青少年肖像 拍賣破百萬歐元

2019-11-14 12:06台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

阿瑪迪斯•莫札特13歲時期肖像畫問世，佳士得拍賣會將在27日拍賣這幅畫，並將行情定在80萬至120萬歐元（88.2萬至130萬美元）之間，23日至27日將在巴黎展出。這幅畫可追溯至1770年，由義大利畫家賈貝蒂諾•西納羅利繪製，莫札特頭戴白色假髮身穿紅色禮服，演奏大鍵琴。

稀有肖像畫

根據《CNN》報導，這幅畫是年輕的莫札特在義大利巡迴演出時畫的，巡演是他藝術教育的一部分。莫札特在維羅納舉行風琴音樂會之後，威尼斯的首席稅務官皮耶卓•盧加蒂委託創作了這幅畫。莫札特的父親李奧波德在1770年1月7日給妻子的信中提到了這幅畫，並說這幅畫是在2次描繪中完成。

佳士得指出，它是莫札特一生中僅有的幾幅肖像畫之一，貝多芬和舒伯特的朋友兼贊助人利奧波德•馮•頌尼特納在1865年重新發現了這幅畫。

莫札特聲名大噪

根據《佳士得》報導，畫作結束三個月後，盧加蒂給莫札特的母親寫了一封信，稱讚男孩和畫作。他寫道：「你的兒子可以說是音樂界的奇蹟。」又說，「我對他懷有如此的敬意，所以想把他生活的形象畫下來，他迷人的神情是我的慰藉，能讓人不時地回味他的音樂。」

畫像完成5天後，這張照片在世界上最古老的報紙之一「La Gazzetta di Mantova」受到讚揚，同時對莫札特在維羅納舉行的風琴音樂會進行了熱烈的評論。盧加蒂於1788年去世後，作品被收入維羅納藝術學院收藏。

【更多精采內容，詳見

義大利佳士得音樂會

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