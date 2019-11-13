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服飾業吹道德風 揭被迫勞動新疆棉

2019-11-13 19:06台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

全球服飾零售業刮起道德風氣，與使用新疆棉花劃清界線。(photo by Wiki...
全球服飾零售業刮起道德風氣，與使用新疆棉花劃清界線。(photo by Wikimedia)
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買衣服也可能成為壓榨勞工的幫兇？國際人權組織日前指出，全球服飾零售商使用的棉花多數來自新疆，日本著名服飾品牌無印良品及優衣庫甚至把新疆棉花當成賣點宣傳，但新疆棉多數來自於被迫工作的少數民族。據澳洲戰略政策專家魯瑟表示，眾多中國棉花業務與海外商人都不知道來源在哪，那些勞動力是否符合規範。

新疆被迫勞動

據了解，新疆是中國棉花生產的重要樞紐，據戰略國際中心（CSIS）的報告指出，中國生產全球22%的棉花，而該國去年有高達84%是來自於新疆，代表中國棉花的上游高機率是來自於新疆，而該地的主要勞動力都是少數民族，多數人是被中國以「職業培訓」為由，要求工作，根本沒有勞工保障，華盛頓維吾爾族人權主席特克爾就說過，維吾爾人在新疆是被拘留，並被強制進入浩大的勞動工程。

根據《英國廣播公司》報導，國際人權組織主任萊兒表示，雖然多數人都明白新疆勞工狀況，海外很多服飾零售業也都不是從新疆直接購買棉花，但這些新疆棉花卻會透過「技術性出口」，輾轉經過很多地區，再送往西方大型廠牌，讓人很難注意上游到底在哪。

「不用新疆棉花」風

日前這股「不用新疆棉花」的道德風氣就吹過各大服飾廠牌，《ABC網》就報導，日本著名的無印良品（muji）與優衣庫（Uniqlo）因為大幅度宣傳「他們衣服是運用新疆棉花，透氣且質料好」，遭到消費者以「忽視人權問題」的道德原因攻擊，最終優衣庫也很快選擇下架該廣告。

而《華爾街日報》日前也針對快時尚品牌H&M和運動品牌愛迪達進行審查，發現他們製衣供應鏈的上游很可能是用新疆棉花，這些公司也很快出面滅火、堅決否認。但其實據澳洲專家魯瑟所說，很多海外廠商真的對供應鏈上游不了解，通常多注重原料好壞與價格而已。總言之，從近期這些動作可推斷，各大服飾零售業都畏懼這股道德風氣惹上身。

【更多精采內容，詳見

新疆人權優衣庫

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