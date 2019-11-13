選美皇后遭性侵 激勵女性挺身而出

2019-11-13 17:59 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



甘比亞前選美皇后潔蘿站出來指控前總統賈梅之後，激勵許多過去隱忍的性侵受害者。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

甘比亞前選美皇后潔蘿在2015年遭遇前總統賈梅性侵後，選擇站出來勇敢指控，引發廣大迴響，甚至成為甘比亞版的Me Too運動！在甘比亞的文化中性侵受害者往往必須隱忍，潔蘿的勇敢激勵過去遭遇性侵的女孩，然而，潔蘿也收到大量的批評，認為她「太強大」。

女人應保持沉默

根據《半島電視台》報導，潔蘿是甘比亞第一位公開站出來指控賈梅性侵的女性。10月31日她在甘比亞為了推動轉型正義成立的「真相、和解與賠償委員會」的聽證會中說：「我知道很多人很難相信我所說的，因為在我們的文化中女人應該保持沉默。」

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在甘比亞的文化中，性侵害是個禁忌。當地的人權主義者恩多表示，對受害者的家族來說，被性侵是家醜，通常不會外揚。NGO人權觀察的法律顧問布洛迪表示，過去國家機器會將性侵事件壓下來，要不是有真相委員會，案件不會曝光。人權顧問布蘭道強調，即使賈梅離開甘比亞，這樣的文化仍存在。

根據潔蘿等人的證詞，賈梅將出身寒微的女孩玩弄於鼓掌之中，先是贈送昂貴的禮物包含房、車以博取芳心，再使其成為性奴隸。賈梅對外則稱這些女孩為「禮儀女孩」。絕大部分的女孩不敢拒絕，因擔心後果不堪設想。

我是圖法

潔蘿表示，在她勇敢站出來後，有非常多位女孩對她訴說她們的遭遇。在社群網站上更出現大量的「#我是圖法」標籤，有如甘比亞版的Me Too運動，在聽證會上也有女孩穿著印有「我是圖法」的T-shirt，圖法是潔蘿的小名。

然而，在社群網站上有不少對潔蘿的惡意攻擊，包括認為她作為一個受害者「太強大」的批評，她的家人甚至遭受威脅。

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