誤食金屬汙染雞肉 怎麼辦？

2019-11-13 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合報導



美國農業部(USDA)的食品安全檢疫處(Food Safety and Inspection Service)宣布，超過200萬磅的雞肉因受到金屬汙染而被召回，USDA即刻要求消費者和販商丟棄這些被汙染的雞肉，但如果消費者已經吃下這些金屬汙染的雞肉該怎麼辦？

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的急診室醫生費特爾(Dr. Baruch Fertel)說：「取決於你吃的量，如果只是幾小片對身體的影響可能不大，就算不小心吃到也會隨著消化被排出體外；然而若吃進去的是尖銳金屬，不管你吃的量多少都可能對身體造成傷害。」

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費特爾表示：「如果是最糟糕的狀況，可能造成腸胃穿孔，甚至傷及其他重要器官如食道或腸子；若內臟受傷可能會產生劇烈疼痛、嘔吐、發燒和腹絞痛；另外費特爾也補充，吞嚥困難或胸腔疼痛和硬化也可能是食道受傷的徵兆。」

若是誤食的金屬殘骸體積過大，則會阻塞腸道影響消化和排泄，可能造成更嚴重的腹絞痛和消化不順，甚至嘔吐；然而費特爾醫師認為，要在沒有注意到的情況下誤食如此大面積的金屬，可能性非常低。

疾病控制和預防中心(CDC)表示，食物中毒也是雞肉被召回的另一個原因，「彎曲桿菌」(Campylobacter bacteria)、「沙門氏菌」和「產氣莢膜梭菌」(Clostridium Perfringens)容易造成生雞肉的感染，若被食用會產生腹瀉、血便、發燒、腹痙攣、噁心和嘔吐等症狀。

CDC的報告顯示，國內每年會有120萬起「沙門氏菌」感染中毒的案例；「產氣莢膜梭菌」感染則是最常見的食物中毒來源，而感染症狀一般持續24小時就會消失。