專家：搭飛機經濟艙 別後傾椅背

2019-11-13 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合報導



經濟艙乘客到底可不可以將座椅後傾？答案是否定的，雖然這個話題長年累月被大家激烈討論，但目前達美航空(Delta Air)和精神航空(Spirit Airlines)兩家航空業者已經限制旅客在飛行期間將座椅後傾，除了禮貌之外，也避免影響其他乘客。

擔任國際組織顧問的塞普(Simon Sapper)是一位飛行常客，他說：「座椅後傾是最讓人討厭，造成別人不便的自私行為」；然而許多自稱「專家」的部落客卻表示：「座椅後傾是上帝賦予的權利」，諷刺的是，這群人中最振振有詞者根本不坐經濟艙。

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消費者權益提倡人士艾略特(Christopher Elliot)指出，不應該允許乘客將座椅後傾，航空公司為了擠進更多機位，位子之間根本就沒有空間讓座椅後傾，以前大部分前後坐位間還有約36吋的「充分」距離可以容納雙腿，但目前有些空間已縮至28吋。

新澤西州的旅遊顧問瑪莉‧卡蜜洛(Mary Camillo)也認為，航空公司應該向乘客宣導：「己所不欲勿施於人，大家應該也不希望前坐的人把椅背靠在你的大腿上，對吧？」

此外，也有人建議航空公司應該立刻停用「請往後坐好放鬆，享受您的旅程」的口號，因為容易讓人以為是鼓勵乘客將座椅大幅後傾。

達美航空和精神航空限制乘客將椅背後傾，但即便是搭乘其他航空公司，座椅後傾也等於侵入其他乘客的空間。

支持座椅後傾的乘客也提出另外一個論點：「座椅有後傾功能的設計，不就是要讓你這麼用嗎？」艾略特認為，航空公司若取消座椅的後傾功能，等於承認他們根本不在乎旅客的舒適，載人就像運貨一樣，全都塞進機艙就是了。