預防心臟病、糖尿病 男性應常吃藍莓

2019-11-13 16:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合報導



如果需要在飲食中添加一些新鮮的蔬菜水果，尤其對男性來說，藍莓應當是首選之一；無論在哪個季節，都應預備多汁的藍莓隨時享用。

註冊營養師兼營養與飲食學會發言人梅莉莎‧馬朱達(Melissa Majumdar)表示：「藍莓是抗氧化劑含量最高的食物之一，尤其是相對於卡路里的攝入量而言，相當於半杯的一份藍莓僅含有40卡路里。」

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這種莓果雖小，卻富含大量健康益處；馬朱達說：「藍莓中的維他命K、錳、維化命C和纖維含量最高。」

但男士應當在飲食中添加藍莓的最大原因，是它有益於心臟和新陳代謝。馬朱達指出：「心臟病是美國男性死亡的主因，而使藍莓具有豐富深顏色的花青素(anthocyanins)，有助於保護心血管。」

研究顯示，藍莓能影響膽固醇水平和血管內皮(endothelial)功能，因此可以改善心臟健康。初步研究顯示，藍莓也可能有助於控制血壓，但需要進一步研究。

「護士健康研究」與「健康專業人員跟進研究」還顯示，吃較多水果的人，尤其是吃像藍莓這種花青素含量高的水果，有助於降低罹患二型糖尿病的風險。

馬朱達說：「估計有23%男性患有代謝症候群(metabolic syndrome)，這是糖尿病和心臟病的前身。在飲食中添加藍莓，尤其是用來代替高糖、高脂肪或高鹽食品，絕對可以改善健康。」