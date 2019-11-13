搭遊輪5大壞習慣 不洗手最糟糕
2019-11-13 16:29世界日報 編譯吳日君／綜合報導
遊輪專家指出消費者多項搭遊輪的不良習慣：
1. 不洗手：
誰願意在如廁後，用20秒徹底用肥皂和水洗手？為何要排隊使用免洗洗手液，而減少享受自助餐的時間？但是，若你不在上完廁所後、餐前洗手，將會增加生病與傳播病菌的風險。會造成嚴重腸胃病的諾羅病毒(Norovirus)藉由接觸傳染，在船上易導致很多 人生病。上公廁或用餐前不洗手，小心引起公憤。
2. 在陽台吸菸：
若不能戒菸，至少尊重船艙規定，在可抽菸的地方才抽。陽台禁菸有兩大原因：可能引起火災，且二手菸可能吹到鄰房陽台，導致鄰居吸入被汙染空氣。通常在船艙甲板區、休息區都允許吸菸。
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3. 占位：
在游泳池畔霸占躺椅的壞習慣，很討人厭。每個人都有獲得好位置的公平機會，強占是魯莽的行為。保持禮貌，將空位留給已在現場的人。
4. 暴飲暴食：
在遊輪每樣食物看起來都很美味，自助餐盤的食物可能疊得很高，即使你無法吃完。因為提供酒水，很快就忘記自己是喝了第三杯或是第四杯瑪格麗特。所以，無論是為了自身健康、減少食物浪費或避免喝醉而做出可笑舉動，飲食喝酒適量就好。
5. 把艙房房門打開並開燈：
忘記隨手關門關燈可能是漫不經心的舉動，卻會浪費遊輪電力、增加遊輪成本，導致船公司將成本轉嫁給旅客，增加旅程費用。因此切記離開艙房時關門關燈。
其他搭乘遊輪時的不良習慣包括觸摸你不取用的食物、放任小孩玩耍過頭、將髒盤子或酒杯留在艙房走廊、弄亂船艙房間、過度吵鬧等。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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