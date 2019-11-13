影／比滿月還亮！ 巨大火球分別劃過美國、日本上空

2019-11-13 15:27 聯合新聞網 綜合報導



11日晚上美國東部時間約九點左右（台灣時間12日早上十點），在美國伊利諾州等八個州的民眾，都親眼目睹一顆巨大的流星滑落，照亮了整個天空。就連滿月也遠遠比不上它的明亮程度。

根據41 Section News的報導，專家推測這顆流星應該掉落在北卡羅來納州某處，並研判應來自金牛座流星雨。金牛座流星雨是恩克（Encke）彗星的殘骸，因為從地球上觀測時，看起來像是從金牛座出發而得名。由於該流星雨通常出現在十月底到十一月初，也被稱作萬聖節煙火。

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無獨有偶地，在12日晚間，日本中部的長野縣和西南部的沖繩縣也觀測到類似現象。巨大的火球劃過天際，點亮了夜空，被許多網友拍照下來上傳到網路上。事實上，自十月底以來，在日本各地都曾經有民眾觀測到這類「火球」現象，也在網路上引起了不小的話題。