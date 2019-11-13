日女童放學遭割喉攻擊 14歲少年承認：想殺她
2019-11-13 15:47聯合新聞網 綜合報導
日本12日有名14歲國中生持刀攻擊獨自返家的小六女童，造成被害人長約10公分的傷口，送醫後已無大礙。而警方已於當日晚間11時將少年逮捕，落網後他也大方坦言，當時確實很想殺了女童。
根據「朝日新聞」報導，日本青森縣八戶市12日下午4點發生一起女童割喉事件，當時一名小六女童在放學獨自返家的路上，突遭一名14歲的國中生從後方架住持刀攻擊，造成脖子上約長10公分、深1公分的傷口。女童在有意識的情況下忍痛返家後，家人見狀才趕緊報警處理，而送醫治療後，目前已無大礙。
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警方根據監視器搜查，並在晚上11點時，將14歲國中生逮捕歸案，同時在家中搜出作案用美工刀片，少年表示，當時確實有想殺人的念頭，且打算致女童於死，警方則說，目前還在了解嫌犯動機，此案將以殺人未遂罪偵辦處理。
附近鄰居得知此事後，也相當驚訝的說，「沒想到割喉案會發生在這裡」。而割喉消息在網上傳開後，日本網友也議論紛紛表示，「這個社會生病了啊」、「是學校壓力太大了嗎」。
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