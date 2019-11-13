邊睡覺邊充手機卻突然爆炸 22歲印度工人慘成焦屍
2019-11-13 13:27聯合新聞網 綜合報導
現代人常將手機放置在身邊，隨時都要確定手機電量，但若是過度將手機充電，導致電池毀損，恐怕會造成生命危險，印度奧里薩邦（Odisha）近期發生一起手機爆炸事件，一位22歲的印度工人晚上睡覺時身旁充電的手機突然爆炸，警方到場後發現男子已活活燒死，成為一具焦屍，而目前警方也已將遺體送往檢驗，釐清死因。
根據「India Today」報導，這位男子名叫普拉丹（Kuna Pradhan），來自印度納亞加爾區（Nayagarh）的蘭布爾村（Ranpur），過去2個月以來普拉丹都在帕拉得普市建造寺廟，10日晚上他因工作到深夜，便決定在工地的一間房內睡覺，沒想到正在充電的手機卻突然爆炸。
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直到11日凌晨，同樣在工地裡睡覺的工人因為看到房內出現濃煙前往查看，發現了普拉丹全身被燒得焦黑，且胸前還放置了一個正在充電的手機，警方表示「我們已將屍體送去驗屍，正在等待報告。我們已經登記了非自然死亡案件，也當場派遣了科學小組。我們將在醫生公布報告後採取行動。」
事實上，手機爆炸的案件並不少見，哈薩克有位14歲的少女也是因為睡覺時將充電的手機放在床邊，導致手機爆炸時來不及反應，而活活炸死，因此民眾在睡覺時應避免將充電手機放置床邊，以免導致生命危險。
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