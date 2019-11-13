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亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26聯合新聞網 綜合報導

這對亂倫兄妹生下6名子女，並在5月時企圖將所有小孩殺害。圖擷自Daily New...
這對亂倫兄妹生下6名子女，並在5月時企圖將所有小孩殺害。圖擷自Daily News
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英國法院近期判決了一起冷血殺人案，一對同母異父的兄妹在發生亂倫後生下6個孩子，今年5月時這對亂倫兄妹卻突然痛下毒手，勒斃2名親生的長子，隨後將其餘的孩子下藥並浸在浴缸中，企圖將他們溺死，所幸警方到場後即時救下4位孩子，事後這幾位孩童也表示希望自己的父母能入獄300年，而這對亂倫兄妹則遭法官宣判終身監禁，至少須入獄35年。

根據英國《每日郵報》報導，這起案件發生在英國雪菲爾，39歲的布蘭登（Brandon Machin）和35歲的莎拉（Sarah Barrass）是一對同母異父的兄妹，他們在10幾歲時便發生了性關係，之後陸續生下6位子女，在兇殺案發生前莎拉對外都展露出自己是一位有愛心的單身媽媽，而子女們都不知道自己的親生父親就是布蘭登。檢察官卡瑪（Kama Melly）表示，「孩子們相信並告訴現場人員，他們的父親已經死於第二次世界大戰。」

事發在5月24日，當天莎拉和布蘭登抓住了14歲的布雷克（Blake）和13歲的特里斯坦（Tristan），並用繩索將2人勒斃，並在頭上套上垃圾袋確保他們已經死亡，隨後莎拉便向其餘的孩子下藥並將他們浸泡在浴缸中，之後莎拉打算將一切責任丟給布蘭登，於是打給了警方，警方到場後莎拉聲稱孩子都不在家，但1位從浴缸中掙脫的孩子向警方求救，才順利將這對父母逮捕。

事後布蘭登向警方表示一切都是莎拉出的主意，因為自己的長子特里斯坦被指控性侵犯年幼孩童，莎拉擔心這會導致所有孩子被帶走才策劃了這起謀殺計畫，對此莎拉表示「他們必須立刻死亡，我寧願殺死他們和殺死自己，也不願失去他們。我給了他們生命，我也可以將生命拿走。」而在12日莎拉和布蘭登也遭判終身監禁，雖可獲假釋，但至少須面臨35年的監禁。

至於其餘4名小孩目前則交由社工照顧，他們向社工表示「擔心會因為父母所做的事，導致他們長大後會成為殺人犯。」並說希望他們的父母能坐牢300年，而雪菲爾兒童保護合作組織也對該起家庭案件發起了嚴重案件審查，希望能了解這起案件發生的原因，並預防類似案件的發生。

殺人英國

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