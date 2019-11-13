亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26 聯合新聞網 綜合報導



這對亂倫兄妹生下6名子女，並在5月時企圖將所有小孩殺害。圖擷自 Daily News 分享 facebook

英國法院近期判決了一起冷血殺人案，一對同母異父的兄妹在發生亂倫後生下6個孩子，今年5月時這對亂倫兄妹卻突然痛下毒手，勒斃2名親生的長子，隨後將其餘的孩子下藥並浸在浴缸中，企圖將他們溺死，所幸警方到場後即時救下4位孩子，事後這幾位孩童也表示希望自己的父母能入獄300年，而這對亂倫兄妹則遭法官宣判終身監禁，至少須入獄35年。

根據英國《每日郵報》報導，這起案件發生在英國雪菲爾，39歲的布蘭登（Brandon Machin）和35歲的莎拉（Sarah Barrass）是一對同母異父的兄妹，他們在10幾歲時便發生了性關係，之後陸續生下6位子女，在兇殺案發生前莎拉對外都展露出自己是一位有愛心的單身媽媽，而子女們都不知道自己的親生父親就是布蘭登。檢察官卡瑪（Kama Melly）表示，「孩子們相信並告訴現場人員，他們的父親已經死於第二次世界大戰。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

事發在5月24日，當天莎拉和布蘭登抓住了14歲的布雷克（Blake）和13歲的特里斯坦（Tristan），並用繩索將2人勒斃，並在頭上套上垃圾袋確保他們已經死亡，隨後莎拉便向其餘的孩子下藥並將他們浸泡在浴缸中，之後莎拉打算將一切責任丟給布蘭登，於是打給了警方，警方到場後莎拉聲稱孩子都不在家，但1位從浴缸中掙脫的孩子向警方求救，才順利將這對父母逮捕。

事後布蘭登向警方表示一切都是莎拉出的主意，因為自己的長子特里斯坦被指控性侵犯年幼孩童，莎拉擔心這會導致所有孩子被帶走才策劃了這起謀殺計畫，對此莎拉表示「他們必須立刻死亡，我寧願殺死他們和殺死自己，也不願失去他們。我給了他們生命，我也可以將生命拿走。」而在12日莎拉和布蘭登也遭判終身監禁，雖可獲假釋，但至少須面臨35年的監禁。

至於其餘4名小孩目前則交由社工照顧，他們向社工表示「擔心會因為父母所做的事，導致他們長大後會成為殺人犯。」並說希望他們的父母能坐牢300年，而雪菲爾兒童保護合作組織也對該起家庭案件發起了嚴重案件審查，希望能了解這起案件發生的原因，並預防類似案件的發生。