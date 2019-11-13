韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02 香港01 記者李梓媛／報導



事主於新羅免稅店購入的手袋，上頭PRADA的字樣變成「PPADA」。圖擷自 Naver 分享 facebook

不少人出國旅遊時，臨走之前都會在當地機場的免稅店「最後衝刺」。現時亦有不少免稅店推出網上訂購服務，買了的貨品可在機場取貨，十分方便。不過，最近有一名韓女網民於韓國新羅免稅店的網上商店訂了一個名牌手袋，打開包裝反卻發現了令他意想不到的驚嚇……

該名網民在發文中表示，事源於11月8日，他於仁川機場領取早前於新羅免稅店訂購的名牌手袋。他表示，由於貨品裝了在包裝盒裡面，所以當時他只確認了產品的證明書，沒有即時拆開包裝查看。豈料在出國之後，才發現盒子內的袋出現了「很大問題」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他購買的手袋是「PRADA」。手袋內有另一個印有品牌名字的牌子。不過，該牌子上寫著的，並不是「PRADA」，而是「PPADA」。除此之外，他亦發現手袋的扣子有明顯被刮花的痕跡。

新羅免稅店是韓國大型的百貨公司，而且PRADA亦是知名的品牌，事主萬萬沒有想過，在這些地方購物也會遇到這些事情。他亦表示，手袋原本是買來送給女朋友的1周年禮物，女友感到非常失望。而事主因為正在海外居留的關係，短期內不會回韓，他曾經多次與線上的客服聯絡，但也得不到令人滿意的答覆。

其實，新羅免稅店已經不是第一次犯同樣的錯了。早在5年前，曾經有網民表示於免稅店購入的PRADA手袋，亦發現被印上了「PPADA」的字眼。更離譜的是，錯誤更是印在手袋正面的logo上，並不是在內裡的小牌子。

延伸閱讀：

入手名牌手袋前必備估價App 公開今季最具投資價值的三款手袋

【Prada】時裝龍頭業績下滑？Miuccia的創意卻失去了「品質保證」

文章授權轉載自《香港01》