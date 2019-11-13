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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02香港01 記者李梓媛／報導

事主於新羅免稅店購入的手袋，上頭PRADA的字樣變成「PPADA」。圖擷自Nav...
事主於新羅免稅店購入的手袋，上頭PRADA的字樣變成「PPADA」。圖擷自Naver
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不少人出國旅遊時，臨走之前都會在當地機場的免稅店「最後衝刺」。現時亦有不少免稅店推出網上訂購服務，買了的貨品可在機場取貨，十分方便。不過，最近有一名韓女網民於韓國新羅免稅店的網上商店訂了一個名牌手袋，打開包裝反卻發現了令他意想不到的驚嚇……

該名網民在發文中表示，事源於11月8日，他於仁川機場領取早前於新羅免稅店訂購的名牌手袋。他表示，由於貨品裝了在包裝盒裡面，所以當時他只確認了產品的證明書，沒有即時拆開包裝查看。豈料在出國之後，才發現盒子內的袋出現了「很大問題」。

他購買的手袋是「PRADA」。手袋內有另一個印有品牌名字的牌子。不過，該牌子上寫著的，並不是「PRADA」，而是「PPADA」。除此之外，他亦發現手袋的扣子有明顯被刮花的痕跡。

新羅免稅店是韓國大型的百貨公司，而且PRADA亦是知名的品牌，事主萬萬沒有想過，在這些地方購物也會遇到這些事情。他亦表示，手袋原本是買來送給女朋友的1周年禮物，女友感到非常失望。而事主因為正在海外居留的關係，短期內不會回韓，他曾經多次與線上的客服聯絡，但也得不到令人滿意的答覆。

其實，新羅免稅店已經不是第一次犯同樣的錯了。早在5年前，曾經有網民表示於免稅店購入的PRADA手袋，亦發現被印上了「PPADA」的字眼。更離譜的是，錯誤更是印在手袋正面的logo上，並不是在內裡的小牌子。

延伸閱讀：

入手名牌手袋前必備估價App　公開今季最具投資價值的三款手袋

【Prada】時裝龍頭業績下滑？Miuccia的創意卻失去了「品質保證」

文章授權轉載自《香港01》

PRADA韓國

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