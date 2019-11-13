親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

別再壞了就丟 歐盟向電子廢棄物宣戰

2019-11-13 10:25中央社 中央社

許多人在家電產品故障時選擇丟棄，製造出龐大電子垃圾，為此頭痛的歐盟近期出新招，要求廠商修改冰箱、洗碗機等產品設計，除要耐用更要易維修，藉此向電子廢棄物宣戰。

許多國家開始重視電子廢棄物問題，圖為一名女子將舊手機投入NOKIA設置的回收箱。...
許多國家開始重視電子廢棄物問題，圖為一名女子將舊手機投入NOKIA設置的回收箱。（法新社）
分享

在歐洲許多國家雖然回收廢棄物是居民責任，但街頭仍三不五時會出現丟棄的各種用品，室內電話機、咖啡機都算小物品，甚至會有吸塵器、電視機及洗衣機等，有時看到產品並不舊，顯然許多人認為有些產品換新比維修更省事以及划算，丟棄故障或過時的家電用品是常態。

根據歐洲聯盟今年8月資訊，境內成長最快的電子廢棄物為電腦、電視機、冰箱和手機，2005年約合計900萬噸，預計在2020年將快速增加到1200萬噸。

歐盟成員國意識到保護地球，除要淘汰耗能產品外，也要減少這些產品對環境污染，電子垃圾減壓勢在必行，現行鼓勵回收還不夠，2018年歐盟成員國開始討論新作為，結論是產品應兼顧耐用以及方便維修。

今年9月底歐盟通過新環保設計法規（ecodesignregulations），明訂冰箱、洗衣機、洗碗機、電子顯示器（包括電視）、光源產品等生產商修改設計，努力朝延長產品使用壽命，除了減少維修困難度外，還要備足維修零件，讓顧客購買後7至10年都有零件維修，讓電器產品在丟棄之前滿足維修的權利。

這項法規預估在2021年實施，被視為歐洲環保措施新里程碑。

歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示，新環保設計法規能更有效利用資源，帶來顯著經濟和環境效益。他並舉出數字，預估新措施可使每個歐洲家庭年省150歐元（約新台幣5031元），強調歐洲正在擁抱循環經濟，這為環境和歐洲企業帶來利益。

歐洲環境局（EEB）也認為一旦產品更易於維修，將使得產品庫存周轉率自動下降，意味著將產生更少的電子廢棄物。

不過，一件事通常不會只有一種聲音，在製造端有廠商批評延長產品壽命，就是變相阻止科技創新，而且筆記型電腦及手機等產品並未列入這次涵蓋項目，使得新法規仍有不足之處。

儘管如此，歐盟嘗試從延長產品使用及增進維修方便性，向保護環境邁開新的一步，盼也能帶動其它國家減少電子廢棄物風潮。

歐盟廢棄物

相關新聞

療癒人心的國民美食 韓國水原炸雞一條街

2019-11-13 11:21

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

漫遊韓國京畿道 邊地逍遙遊

2019-11-13 09:14

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

多錢入學？英國牛津大學的「弱勢錄取」大改革

2019-11-13 08:30

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 16:17

降低船速 有益人類健康及海洋保育

2019-11-12 16:03

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

家暴受害女性 靠牙醫重拾信心和笑容

2019-11-12 15:14

舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫

2019-11-12 14:12

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

荷蘭橘屋計劃：家暴受害者不再與社會隔絕

2019-11-12 10:53

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top