別再壞了就丟 歐盟向電子廢棄物宣戰

2019-11-13 10:25 中央社 中央社



許多人在家電產品故障時選擇丟棄，製造出龐大電子垃圾，為此頭痛的歐盟近期出新招，要求廠商修改冰箱、洗碗機等產品設計，除要耐用更要易維修，藉此向電子廢棄物宣戰。

許多國家開始重視電子廢棄物問題，圖為一名女子將舊手機投入NOKIA設置的回收箱。（法新社） 分享 facebook

在歐洲許多國家雖然回收廢棄物是居民責任，但街頭仍三不五時會出現丟棄的各種用品，室內電話機、咖啡機都算小物品，甚至會有吸塵器、電視機及洗衣機等，有時看到產品並不舊，顯然許多人認為有些產品換新比維修更省事以及划算，丟棄故障或過時的家電用品是常態。

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根據歐洲聯盟今年8月資訊，境內成長最快的電子廢棄物為電腦、電視機、冰箱和手機，2005年約合計900萬噸，預計在2020年將快速增加到1200萬噸。

歐盟成員國意識到保護地球，除要淘汰耗能產品外，也要減少這些產品對環境污染，電子垃圾減壓勢在必行，現行鼓勵回收還不夠，2018年歐盟成員國開始討論新作為，結論是產品應兼顧耐用以及方便維修。

今年9月底歐盟通過新環保設計法規（ecodesignregulations），明訂冰箱、洗衣機、洗碗機、電子顯示器（包括電視）、光源產品等生產商修改設計，努力朝延長產品使用壽命，除了減少維修困難度外，還要備足維修零件，讓顧客購買後7至10年都有零件維修，讓電器產品在丟棄之前滿足維修的權利。

這項法規預估在2021年實施，被視為歐洲環保措施新里程碑。

歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示，新環保設計法規能更有效利用資源，帶來顯著經濟和環境效益。他並舉出數字，預估新措施可使每個歐洲家庭年省150歐元（約新台幣5031元），強調歐洲正在擁抱循環經濟，這為環境和歐洲企業帶來利益。

歐洲環境局（EEB）也認為一旦產品更易於維修，將使得產品庫存周轉率自動下降，意味著將產生更少的電子廢棄物。

不過，一件事通常不會只有一種聲音，在製造端有廠商批評延長產品壽命，就是變相阻止科技創新，而且筆記型電腦及手機等產品並未列入這次涵蓋項目，使得新法規仍有不足之處。

儘管如此，歐盟嘗試從延長產品使用及增進維修方便性，向保護環境邁開新的一步，盼也能帶動其它國家減少電子廢棄物風潮。