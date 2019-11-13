威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高
2019-11-13 09:10
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
受到威尼斯潟湖大潮影響，威尼斯多處淹水。威尼斯潮汐預測中心12日表示，水位可能超過190公分。
潮汐預測中心在當地時間晚上10時50分表示，威尼斯潟湖漲潮水位已達187公分，這是1966年後第二高。漲潮導致咖啡店、商店淹水，威尼斯街道警報器也發出警告，提醒民眾水位高漲。
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威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）將發布緊急狀態，並警告民眾，潮水可能帶來嚴重損害。他說，「我們現正面臨超越預期的漲潮，威尼斯市已動員各單位緊急處理」。
聖馬可廣場淹水超過100公分，鄰近知名景點聖馬爾谷聖殿宗主教座堂也發生1200年來第六次淹水，其中四次淹水是近20年發生，最近的一次是2018年10月，目前教堂內部沒有受損。
知名景點威尼斯總督宮12日推文，即便潮水上漲，依然照常營業，建議民眾使用架升的步道走到入口，許多旅館也提供民眾及膝雨靴。
威尼斯1966年11月間漲潮高達193公分，引起多處淹水。儘管近年來淹水程度不及1966年，許多大樓、房子的地基已遭鹽水侵蝕。
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