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降低船速 有益人類健康及海洋保育

2019-11-12 16:03台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

降低船行駛的速度，對人類與環境都有益處。(Photo by Ana Ulinon...
降低船行駛的速度，對人類與環境都有益處。(Photo by Ana Ulinon Flicker under Creative Commons license)
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海上船隻若航行速度減慢，有益人類健康與海洋保育。根據最新研究發現，海上運輸船隻速度降低2成，不只可降低溫室氣體排放，也會抑止有害人類健康的化學物質排放到大氣中，而且船隻慢速航行也可降低鯨魚與船隻碰撞的風險。

據《BBC》報導，這項由保育團體「海洋危機」（Seas at Risk）與歐洲運輸環境聯合會委託的研究指出，當船隻航行速度變慢後，藉由燃燒更少燃料，將可減少黑碳、硫與氮氧化物排放。

若以降低速度2成計算，可減少24%硫與氮氧化物排放以及大量的黑碳。減少黑碳的排放將可減緩北極地區暖化，因為當船隻航行在北方冰凍水域時，排出的微粒會落在雪上而阻礙其反射陽光能力，進而加速北極地區的暖化速度。

另外，減速2成也可降低噪音污染3分之2以及撞上鯨魚機率減少78%。「海洋危機」代表馬格司表示，「這是明顯的多方受益的結果。」針對這次結果，一家希臘船運業者老闆普羅科皮表示，「慢速航行不僅降低燃料成本，實施也不需要耗時的流程而可立即實施。」

不過，丹麥貨運業者快桅集團法務主管博葛夫表示，「我們依舊反對這項建議，但會支持在動力上加以限制。鎖定動力而非速限才可以達到國際海事組織設定的減碳目標。」

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鯨魚北極暖化

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