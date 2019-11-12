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11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54聯合新聞網 綜合報導

阪急電鐵大阪梅田站，11月11日上午11點11分發出的1111號列車。圖截自／阪...
阪急電鐵大阪梅田站，11月11日上午11點11分發出的1111號列車。圖截自／阪急電鐵
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根據朝日新聞報導，11日上午，阪急電鐵的大阪梅田車站，發生了罕見的趣事，該車站發出了11點11分發車的1111號列車。

鐵路公司表示，雖然每天發車的時間都有固定下來，但其實車輛的號碼每天都不一樣，「完全就是巧合，不是刻意設計的，反而連我們都嚇了一跳。」

1000系電車是在2017年作為往神戶三宮站的區間車首次使用。由於去年在同一座車站，也同樣發出了11月11日早上11點11分發車的1111號列車，因此今年有許多鐵道迷聚集在此，期待「奇蹟」能夠重現。推特上也出現了將棒狀點心Pocky或Pretz，和車輛號碼一起拍攝下來的照片，在同樣被視為棒狀點心紀念日的11月11日這一天，也引起了不小的話題。

事實上，在上個月底，JR四國也曾經推出11月11日11點11分的限量車票。由於今年是令和元年，因此連年份都印製著罕見的「1」，格外吸引了許多鐵道迷前來購買。可以看出日本民眾對於「1111」，獨具一格的慶祝方式。

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