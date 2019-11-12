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日本隼鳥2號完成任務 將踏上3億公里返家路

2019-11-12 12:51中央社 東京12日綜合外電報導

日本探測機「隼鳥2號」已完成任務，預計明天從距地球約3億公里的小行星「龍宮」啟程，2020年底回到地球。隼鳥2號很有可能採集到龍宮珍貴樣本，讓日本各界相當期待。

日本放送協會（NHK）報導，日本文部科學大臣萩生田光一今天說，只要隼鳥2號（Hayabusa 2）做好返回地球的準備，明天就將從龍宮（Ryugu）出發。

他說，如果能依照預定日程出發並一切順利的話，2020年12月左右就能回到地球。隼鳥2號成功完成兩次登陸，很有可能已採集到更接近太陽系與生命起源之謎的珍貴樣本，期待能藉此獲得新的知識。

隼鳥2號2014年12月順利從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80億4000萬元）。

隼鳥2號2月22日成功登陸龍宮，7月又成功二度登陸，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

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