撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45 聯合新聞網 綜合報導



阿伯撿到錢包想親手歸還，在寒風中等了失主兩小時。示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

不光是台灣人，世界各地的觀光客都喜歡到日本旅遊，著迷於這個交織古典與創新的獨特文化。問答網站Quora上最近就出現了一則提問，想問外籍網友「有沒有什麼『日本特有』的經驗？」，吸引了百名以上的外國人網友留言回答。

網友夏揚（Shayan）說起登富士山的經驗，「當時我搭公車去富士山山腰，吃完晚餐之後，先前搭乘的公車司機跑過來說，我們在公車上掉了150日圓（約40元新台幣）。不是1500百萬喔，是150塊，連這種小錢都特地跑來還給我們，實在是很佩服日本的司機！」

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另一名住在東京的越南網友阿義（Nghia）則表示：「有一年冬天，我室友把錢包掉在路上，過了兩個小時才發現。我跟他說應該要報警，但因為我們沒辦法完整的用日文說明，怕警方會很麻煩，所以就想說先沿路返回去找。」他們沿途找了三十分鐘之後，就發現路上有個阿伯撿到他們的錢包，一直在那裡原地等待。「那個阿伯說他覺得我們會回來找，所以在寒風中等了整整兩個小時！」這個回憶讓阿義終身難忘。

來自美國的匿名網友則指出，在日本不但有人會幫地藏王菩薩做圍兜，或是幫車站的雕像穿衣服，「也不會有人去偷香油錢或損壞寺廟，在美國的話一下就被拿走了。」可見日本的治安良好。

許多網友們認為，拾金不昧、一絲不苟、遵守規矩等等精神，正是日本最大的特色，也是吸引外國人流連忘返的重要原因之一。