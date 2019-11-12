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讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00聯合新聞網 文章提供／遠見

盧魯巨岩是澳洲重要的世界自然遺產之一，它位在澳洲大陸的中部。圖／ingimage
盧魯巨岩是澳洲重要的世界自然遺產之一，它位在澳洲大陸的中部。圖／ingimage
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提到澳洲（Australia）這個國家，你首先映入眼簾的，會是什麼樣的印象？也許是袋鼠、也可能是無尾熊，抑或是最具指標性代表的雪梨歌劇院，不過，對許多澳大利亞在地人來說，別稱艾爾斯岩的烏盧魯巨岩（Uluru），才是他們心中最神聖且典範的象徵。

烏盧魯巨岩是澳洲重要的世界自然遺產之一，它就位在澳洲大陸的中部，這塊土地的傳統守護者和居住者，是阿南古（Anangu）原住民族群。

在此區域一望無際的荒原中，觸目所及幾乎杳無生機，連從最近的城鎮愛麗絲泉想要抵達此地，都還距離335公里遠，然而，在這樣廣袤的原始大陸上，烏盧魯巨岩儼然拔地而起的神蹟，這個巨大的獨立單體砂岩饒富鐵質，氧化後的赭紅色成了地質上最美麗的奇觀，每年都吸引無數國內外旅客前來朝聖。

它的美麗，在於遠望有種莊嚴肅穆的氣氛，更像隻巨獸長眠於大地；實際登上巨岩欣賞美景，土地在落日餘暉的映照下，猶如黃金渲染大地──但這樣的風景，卻沒有被遊客細心在乎。

有遊客的地方就有垃圾

《washingtonpost》報導，由於過多的遊客帶來了諸多的不便，垃圾問題與危險性成了最不可測的因素，為此，澳洲官方正式決定，已於10月26日宣告禁止再攀登烏盧魯巨岩，期待藉由回歸大自然的初心，還給自然該有的面貌。

事實上，烏盧魯巨岩是個重要的文化發源地，光是在其岩體上發現的壁畫，時間可追溯至1000年之久。在這塊國家公園當中，擁有無數天然形成的洞穴，皆為早年澳洲原住民宗教集會的重要場所，因此巨岩更是個神聖且不可侵犯之地。

根據官方的統計，自從1950年代，西方人正式攀登烏盧魯巨岩以來，有超過37人在此葬送性命，由於許多地方地勢陡峭、坡度險峻，甚至因為濕滑天氣滑倒摔落而喪生，也有些案例是在過度炎熱的氣候下引發相關心臟疾病。

儘管存在著危險，烏盧魯巨岩依然是澳洲最受歡迎的旅遊勝地之一。

人們爬的是原住民最不可侵犯的神聖之地

自從兩年前，當地的阿南古原住民領袖便表示將在今年10月對登山者封鎖巨岩，那是澳洲政府自1985年後，將土地權益轉移給阿南古原住民族的第34年，若日後還違反登山規定者，將面臨高額的罰款。

畢竟，阿南古人本來就將烏盧魯巨岩視為神聖之地，並一直勸導遊客們不要攀登岩石；禁令發布後，許多遊客趕在最後一天攀上巨岩，替最後的機會留下記憶。

為了回歸自然、減少人為破壞、垃圾汙染、危險難測的因素，烏盧魯巨岩目前正式永久封閉。

回歸自然的精神令人敬佩

當地媒體報導，許多為了攀岩而住在露營地的遊客，在周圍製造了大量垃圾，沿路上攀登岩石的各種破壞、丟棄、便溺問題，也成了難堪的無奈。

長期以來，這些遊客的惡行困擾著當地原住民，他們自發性地在入口處寫滿了各式語言的標語，希望遊客能更尊重這塊土地一些，如今，他們的吶喊終於正式實現，在原住民的保護下，土地終於能受到祝福。

當地人表示，「對我們而言，這項決定是令人欣喜若狂的，因為在我出生前，族裡的長老就終年在為了這個目標而努力，如今，我們終於守護住這塊土地，雖然長老們已經不在了，但眾人會扛著這守護的精神，努力往前邁進。」

目前，烏盧魯巨岩沒有再開放的打算。

專家表示，對原住民來說，這塊領域是世界尚未成形前，造物主走過的土地；可敬的是，當地人並沒有冀望每天到來數百餘人的攀登帶來商機，反而希望眾人可以遠觀，以景仰的態度欣賞烏盧魯巨岩。

這種回歸自然的精神，值得全世界尊重。

（作者／魯皓平 本文出自2019.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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