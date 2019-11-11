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澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

澳洲森林大火延燒，導致東部沿海與大雪梨地區面臨「巨災級」（catastrophic）威脅，並迫使新南威爾斯州與昆士蘭州宣布進入緊急狀態，且火災情勢可能進一步惡化。這場危機也引發澳洲更加關注是否該加強對抗氣候變遷。

彭博資訊報導，新州鄉村消防局已把雪梨面臨的危險，列為火災預警級別最高的「巨災」等級，為澳洲十年前推出六級火災示警制度以來首見。

澳洲森林大火延燒，新南威爾斯州消防人員力抗。 新華社
澳洲森林大火延燒，新南威爾斯州消防人員力抗。 新華社
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這場森林野火肆虐經歷兩年旱災的地區，已奪走新州三條人命，焚燬150多間房子，吞噬逾85萬公頃的森林與農地。當局預料12日的情況會更嚴重，原因是乾燥的強風將吹襲新州與昆州，兩州都已宣布進入緊急狀態。

新州緊急服務廳長艾略特表示，當地居民本周可能面臨澳洲有史以來最嚴重的山林大火。新州州長貝雷吉克莉安則指出，「巨災」等級意味情況可能快速變化，「你此刻覺得安全，幾分鐘後可能就覺得不安全了」，因此民眾務必留意相關訊息。

在森林大火蔓延之際，澳洲對氣候變遷政策的立場也變得更加分歧。科學家呼籲澳洲政府採取更多行動，以減少二氧化碳排放，但保守派政府拒絕這種要求。

澳洲森林野火的高峰期通常是南半球夏季，但經過異常溫暖且乾燥的冬天後，森林大火已提前到來。

澳洲大火火災

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