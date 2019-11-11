澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



澳洲森林大火延燒，導致東部沿海與大雪梨地區面臨「巨災級」（catastrophic）威脅，並迫使新南威爾斯州與昆士蘭州宣布進入緊急狀態，且火災情勢可能進一步惡化。這場危機也引發澳洲更加關注是否該加強對抗氣候變遷。

彭博資訊報導，新州鄉村消防局已把雪梨面臨的危險，列為火災預警級別最高的「巨災」等級，為澳洲十年前推出六級火災示警制度以來首見。 澳洲森林大火延燒，新南威爾斯州消防人員力抗。 新華社 分享 facebook

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這場森林野火肆虐經歷兩年旱災的地區，已奪走新州三條人命，焚燬150多間房子，吞噬逾85萬公頃的森林與農地。當局預料12日的情況會更嚴重，原因是乾燥的強風將吹襲新州與昆州，兩州都已宣布進入緊急狀態。

新州緊急服務廳長艾略特表示，當地居民本周可能面臨澳洲有史以來最嚴重的山林大火。新州州長貝雷吉克莉安則指出，「巨災」等級意味情況可能快速變化，「你此刻覺得安全，幾分鐘後可能就覺得不安全了」，因此民眾務必留意相關訊息。

在森林大火蔓延之際，澳洲對氣候變遷政策的立場也變得更加分歧。科學家呼籲澳洲政府採取更多行動，以減少二氧化碳排放，但保守派政府拒絕這種要求。

澳洲森林野火的高峰期通常是南半球夏季，但經過異常溫暖且乾燥的冬天後，森林大火已提前到來。