「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



史帝夫（Steve Curto）的妻子康蕊（Camre Curto）在生產時歷經癲癇而喪失記憶，醒來後她什麼都不記得，她唯一知道的，只有她愛他。

英國獨立報報導，為了讓妻子了解他們10年來的相識相戀，史帝夫自行出版了一本名為「但我知道我愛你」（But I Know I Love You）的書，裡面記錄著兩人從認識、約會、結婚到生小孩的所有點滴。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

史帝夫受早安美國節目採訪時表示，康蕊在懷孕過程中並沒有經歷任何併發症，直到妊娠第三期，康蕊才開始經常嘔吐。

孕期33周的某天，康蕊因喉嚨腫脹、呼吸困難被送到醫院，抵達急診室時她開始強烈痙攣，醫生緊急將她進行剖腹手術，孩子出生時只有1.8公斤。

醫生診斷康蕊有妊娠毒血症。根據嬰兒慈善基金會Tommys，妊娠毒血症是一種懷孕併發症，孕婦有高血壓和高尿蛋白狀況，可能導致嚴重頭痛、嘔吐、視力模糊等症狀。而康蕊的妊娠毒血症後來發展成子癲症。

康蕊醒來後，史蒂夫發現狀況不對勁。他說，「康蕊不知道自己是誰，不知道自己剛生完小孩，不認識她的父母也不認識我」。

根據治療師史密斯（Jessica Smith），康蕊生產時歷經中風和癲癇導致她失去短期和長期記憶。康蕊30天後出院時，依然無法自行刷牙和更衣。

有一天夫妻在聊天時，康蕊向史蒂夫說，「我不知道你是誰，但我知道我愛你」，這句話也啟發史帝夫將兩人10年相識相戀的過程寫成書。

在治療師的幫忙之下，康蕊的個性也逐漸恢復。雖然癲癇仍會發作，康蕊持續不斷地透過「記誦」方式將事物寫下來。