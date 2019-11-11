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「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

史帝夫（Steve Curto）的妻子康蕊（Camre Curto）在生產時歷經癲癇而喪失記憶，醒來後她什麼都不記得，她唯一知道的，只有她愛他。

英國獨立報報導，為了讓妻子了解他們10年來的相識相戀，史帝夫自行出版了一本名為「但我知道我愛你」（But I Know I Love You）的書，裡面記錄著兩人從認識、約會、結婚到生小孩的所有點滴。

史帝夫受早安美國節目採訪時表示，康蕊在懷孕過程中並沒有經歷任何併發症，直到妊娠第三期，康蕊才開始經常嘔吐。

孕期33周的某天，康蕊因喉嚨腫脹、呼吸困難被送到醫院，抵達急診室時她開始強烈痙攣，醫生緊急將她進行剖腹手術，孩子出生時只有1.8公斤。

醫生診斷康蕊有妊娠毒血症。根據嬰兒慈善基金會Tommys，妊娠毒血症是一種懷孕併發症，孕婦有高血壓和高尿蛋白狀況，可能導致嚴重頭痛、嘔吐、視力模糊等症狀。而康蕊的妊娠毒血症後來發展成子癲症。

康蕊醒來後，史蒂夫發現狀況不對勁。他說，「康蕊不知道自己是誰，不知道自己剛生完小孩，不認識她的父母也不認識我」。

根據治療師史密斯（Jessica Smith），康蕊生產時歷經中風和癲癇導致她失去短期和長期記憶。康蕊30天後出院時，依然無法自行刷牙和更衣。

有一天夫妻在聊天時，康蕊向史蒂夫說，「我不知道你是誰，但我知道我愛你」，這句話也啟發史帝夫將兩人10年相識相戀的過程寫成書。

在治療師的幫忙之下，康蕊的個性也逐漸恢復。雖然癲癇仍會發作，康蕊持續不斷地透過「記誦」方式將事物寫下來。

康蕊說，老公的書幫助她了解他們在一起時的點點滴滴，「這本書就像是我們經歷過的回憶一樣」。

史帝夫（右）為喪失記憶的妻子（左）寫下10年相識相戀點滴。取自臉書（@Steve...
史帝夫（右）為喪失記憶的妻子（左）寫下10年相識相戀點滴。取自臉書（@Stevecurtoauthor）
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史帝夫（右）為喪失記憶的妻子（左）寫下10年相識相戀點滴。圖／取自推特（@cur...
史帝夫（右）為喪失記憶的妻子（左）寫下10年相識相戀點滴。圖／取自推特（@curto_steve）
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癲癇懷孕夫妻

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