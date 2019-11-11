影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04 聯合新聞網 綜合報導



日皇德仁（左）和皇后雅子（右）十日在東京參加即位慶祝遊行，雅子深受感動眼中泛淚。 （美聯社） 分享 facebook

本月十日，日本新任天皇德仁和皇后雅子，一同參加「祝賀御列之儀」。隨著身旁觀眾的聲音傳入耳中，雅子皇后的眼眶也漸漸濕潤起來，不時拿起手巾擦拭淚水。對於皇后的眼淚，許多日本網友都表達了不捨和聲援，也對於這位平民皇后一路走來的努力相當敬佩與感動。

當天穿著燕尾服、配戴勳章的德仁與戴頭冠、項鍊的雅子坐在車內向沿途人士點頭、揮手幾乎不曾停過，也始終面帶笑容。這是德仁天皇和雅子皇后兩人自從1993年6月成婚以來，第二次的遊行。有日本媒體觀察到，當雅子的眼眶開始泛紅，甚至一度拭淚的時間，是遊行車隊從櫻田門朝著國會議事堂前進的途中，坐在左側的她所注視的方向，正好是霞關的外務省，也就是雅子婚前任職的工作地點。

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雅子皇后出生於外交官家庭，先後在莫斯科、東京、紐約、波士頓居住，1985年從哈佛大學畢業後，憑藉著英語、俄語、德語、法語等多國語言能力考上外交官，當時有著大好前途的她邂逅了當時的皇孫德仁。德仁對她一見傾心，卻一度遭到選妃機關宮內廳的反對：雅子身高太高、又因為長期旅外「不夠日本」，再加上又是平民身份，而成為宮內廳排斥的理由。

加上當時有「首位平民皇后」美智子嫁入皇室後罹患失語症的先例，不想應付皇宮中繁文縟節、更不想放棄外交工作的雅子也拒絕了德仁，離開日本進行外交工作。然而，1988年昭和天皇去世，明仁天皇即位以後，皇太子德仁的婚姻成了皇室的燙手山芋。1992年，在德仁太子「我會用全力，用一生守護你」的攻勢之下，雅子終於答應了求婚，從外務省辭職進入日本皇室。

然而，在2003年，長女愛子公主出生以後不到兩年，雅子便因適應障礙等問題，進入了長期療養之中，至今也依然在觀察之中。因身體狀況不佳，雅子也長時間未出席在公共場合。直到今年五月，德仁太子即位為天皇以後，才較為頻繁露面，日本民眾也得以再次看見雅子皇后以笑容出現在大眾面前。

(雅子拭淚畫面約影片1分20秒處)