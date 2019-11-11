台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23 聯合新聞網 綜合報導



台灣女生在日本青年旅社打工換宿，表現不佳且隨意辭職，造成日本主管困擾。圖片來源／ingimage 分享 facebook

日前一名網友在Dcard上發文，指出朋友在奈良的一間青年旅社打工換宿，遇到三名台灣女生，不僅做事不細心，還在工作不到一週之內就無視已經排定好的班表閃電辭職。

這名在奈良打工換宿的網友表示，其中一名台灣女子因為不熟悉房務，遇到想要續住的客人也沒有幫忙跟主管反應，導致主管以為該房已被清空，就規劃給下一位客人，「後面的新客人來了，卻發現床位有其他人，旅店又沒有空床，使得新客人沒地方住，老闆只好退費並賠錢給客人，讓他能去住別的旅館，」這件事情對日本人來說非常要不得，該網友的主管說這是有史以來第一次。但該女子卻毫無悔意，只表示「你要我怎麼辦？」

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更嚴重的是，這三名女子工作不到一個禮拜，就在大阪找到了其他的打工機會，班表都出來卻直接通知不做了。主管試圖溝通無果，還氣到一度落淚。其他台灣人提醒她們，這樣以後會害台灣人很難找到打工，三人卻只表示「不干我的事。」

該網友最後呼籲，請各位要前往打工度假的朋友，還是要遵守當地的禮節和最基本的工作倫理。尤其日本和台灣不同，要辭職的話麻煩最晚在一個月前就必須告知。

有網友留言，在日本或其他國家，遇到的台灣人很多都有類似的情況，像是認為其他台灣人有義務幫自己的忙，或是犯了錯又覺得自己應該被包容；也有網友指出，澳洲打工換宿有些地方也不太歡迎台灣人，因為很多台灣人都不準時繳房租。

不過也有網友認為，不招聘正式的員工或一般的兼職，而選擇聘用打工換宿者，以住宿代替薪水提供給員工，本身即是一種店家為了降低自身成本而選擇的方式，因此店家本來就應考量到其中的風險。不過，大多數人都表示，出國在外就是代表台灣，還是要小心自己的舉止，不要給當地人造成麻煩，也影響以後其他台灣人在國外的處境。