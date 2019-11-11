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光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13聯合新聞網 綜合報導

清邁天燈節。圖片來源／ingimage
清邁天燈節。圖片來源／ingimage
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「光棍節」雙11節日到來，拋開眼花撩亂的購物慾望，單身的妳/你有更好的心靈出口！聯合新聞網整理了適合單身者的旅遊方案，其中又以治安、交通便利性為最重要的考量。以下就讓我們來看看光棍節最適合的旅遊的城市吧！

1. 泰國清邁

在泰國被稱為「北方薔薇」的清邁，曾是多民族交流匯集之地，孕育了泰國北部獨有的「蘭納文化」。除了聚集各種古老建築的「老城區」以外，當地的「寧曼路商圈」（Nimman）更是隱藏著各式時尚品牌與文青咖啡廳群聚。每年十一月所舉辦的「清邁天燈節」（Yee Peng Lantern Festival），更是廣富盛名。除了清邁當地以外，往北更可以前往清萊、甚至是神秘的金三角探險。

此外，如果是喜歡野生動物的朋友，也可以前往大象自然公園（Elephant Nature Park）體驗親近大象的行程，不同於泰國其他地方出現的、經由人為「訓練」出來的大象，這裡以恢復大象的自然生態為宗旨，創造人類和大象之間的良好互動。

2. 新加坡

新加坡是以華人為主的城市國家，其中又有一半是閩南人，因此對台灣人來說可以說是出國旅行的經典入門款。然而，除了受到華人文化影響以外，其實當地的馬來人和淡米爾人也擁有自己的社群和歷史文化，其多元文化互相包容之處，正是新加坡的特色。加上治安良好、交通方便，特別適合女性獨自前往。

當地不只有著融合了福建、廣東、海南等地特色的料理小吃，例如沙嗲、肉骨茶、辣椒螃蟹等，也有飄著迷人香料氣味的「小印度區」（Little India），更有聚集了許多穆斯林的華麗清真寺。若玩不夠，還可以前往百貨公司的群聚地烏節路（Orchard Road）和擁有巨大玻璃花園和擎天樹的「濱海灣花園」（Garden by the bay）。

3. 韓國釜山

釜山是韓國最南端的城市，步調緩慢又充滿了人情味。除了以美麗蔚藍的海景聞名以外，當地的魚市場也是不容錯過的重要景點：札嘎其（Jagalchi）市場的美味生魚片，可謂是當地的經典美食。同時，當地也有各種有趣的藝術地景，例如甘川洞文化村的彩色房屋，和海雲台沙灘的五六島天空步道等等。此外，十一月的釜山也是當地楓葉的觀賞旺季，建議遊客們千萬不要錯過。

4. 日本名古屋

日本最為知名的城市莫過於關東的東京，以及位在關西的京都、大阪等地，也是遊客們爭相敬告的重要景點。然而，介於關東和關西之間的中部大城名古屋，其實也有著許多不遑多讓的特色景點。尤其是在人潮湧向關東關西之際，名古屋顯得靜謐悠閒，適合獨自一人漫步旅行。

著名景點除了德川家康所建的名古屋城、日式庭園德川園以外，還有許多名古屋引以為傲的地方特色咖啡廳，附近更是有特色建築「合掌村」，值得旅客駐足一看。

5. 澳門

自明朝開始，就由葡萄牙人居住屯墾、漸漸發展起來的澳門，以東西文化薈萃的地景廣為人知。除了令人流連忘返的豪華賭場以外，澳門的歷史城區裡有許多葡萄牙式的建築，很適合一個人悠遊漫步其中；此外，「澳門塔」的空中漫步，也是渴望體驗刺激的人不可錯過的精彩體驗。

6. 越南河內

河內市中心有著越南的千年古都「升龍皇城」（Citadel of Thang Long）和面積最大的室內市場「同春市場」（Dong Xuan Market），還有可以悠閒漫遊的「還劍湖」（Hoan Kiem Lake）。城裡的種種建築不但迷人，而且充滿著生生不息的活力，河內的美食受到法國的影響，卻也保留了熱帶農業國家的特色風情，千萬不要忘了享用當地的河粉料理。

不過，說到河內的觀光，不可不提的便是位在郊區的「下龍灣」（Ha Long Bay），絕美風景吸引了不少旅客駐足。

7. 日本八重山群島

八重山是日本沖繩縣的離島，最西端的與那國島靠近台灣本島的宜蘭、花蓮外海，日治時期也曾因作為沖繩本島和台灣本島之間的重要中繼站而日漸繁盛。八重山群島因為受到台灣、沖繩、日本等文化影響，又加上有著美軍託管的歷史，因此產生了獨特的文化背景。

群島中，又以石垣、西表、竹富、小濱四個島的觀光最為興盛。在竹富島上可以體驗到水牛車觀光、也可以前往石垣島民俗村體驗八重山當地的傳統文化，聆聽三味線演奏的沖繩民謠，又或是前往西表島參觀山貓博物館，都是相當不錯的選擇。

8. 印尼烏布

位在峇里島高處的烏布鎮，是印尼傳統工藝和舞蹈的重要發展中心。圍繞著市中心的熱帶雨林、梯田，以及星羅棋布的印度教寺院，都構成了當地特殊的景觀。許多熱愛瑜伽的旅客也會前往烏布，體驗獨自旅行所帶來的成長歷練、淨化身心。

從古代延續至今的聖泉寺（Tirta Empul Temple）、雕刻了大量複雜印度教畫像的象洞（Goa Gajah），還有以石窟遺跡而著名的卡威神廟（Gunung Kawi Sebatu Temple）都能讓遊客在這裡得到不同凡響的心靈旅程。

9. 義大利羅馬

羅馬在旅客的口中被稱為「永恆之城」，長年累積下的歷史，在羅馬城中的各種古蹟建築之間，彷彿歷歷在目。走在廣場上，觀賞特雷維噴泉（Fontana di Trevi），遙想文藝復興時的羅馬，品味著著名的義大利冰淇淋Gelato，更是文青們不得錯過的重點行程。

10. 德國柏林

現代的柏林是座移民大城，許多世界各地的人都在這裡相遇交流。從象徵世界和平的柏林圍牆（Berlin Wall）開始，到布蘭登堡門（Brandenburg Gate）、柏林大教堂（Berlin Cathedral），旅客可以走進當地的歷史，想像德國多年來的分分合合，體驗歷史的遺跡帶來的壯闊。

不僅如此，在這裡居住的居民們也發展出各區不同的特色，從咖啡廳到小酒吧、高級餐廳到地下夜店，柏林可以滿足單身旅客的各種選擇。

柏林大教堂。圖片來源／ingimage
柏林大教堂。圖片來源／ingimage
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雙11柏林澳門沖繩清邁義大利

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