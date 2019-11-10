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「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

紐西蘭議員史瓦布里克4日於議會問政。（photo by 網路截圖）
紐西蘭議員史瓦布里克4日於議會問政。（photo by 網路截圖）
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上週紐西蘭國會氣候政策討論中，年輕議員史瓦布里克發言時遭保守派打斷，便以「好了，嬰兒潮世代（Ok, boomer）」一詞回應，表現出年輕世代對於與現實脫節的老一輩的不滿，一舉將世代隔閡的議題搬上檯面，也讓各界對當前世代認知差距擴大的現象，進行熱烈討論。

根據《法新社》報導，「好了，嬰兒潮世代」是Z世代和千禧世代青年用於反駁與現實脫節、高高在上或心態保守的長者的惱怒用語，這兩代的人分別出生在1997年後及1981到1996年的區間，其中有許多人自認在為他們先前世代造成的後果付出代價，例如全球暖化、階級不平等、及物價飛漲等。

無能、為力、無奈

紐西蘭25歲議員史瓦布里克於《衛報》撰文表示，「好了，嬰兒潮世代」象徵新世代共同感到的無奈。她4日於紐西蘭議會針對氣候變遷法案計畫於2050年達到「零碳排放」發言時，與反對派的50歲議員塔德穆勒在議會上對峙。

「智慧應該來自於時常使自己沈浸在新的處境，以深入了解這個世界，並試圖解決當前正在逐漸發展的問題，」這位年輕議員寫道，若選擇故步自封，不願意進行對話，人們便無法以創意及批判思維解決問題，尤其當今人們面臨的許多挑戰是沒有先例的。

世代衝突加劇

這個用語也造成關於世代隔閡的廣泛討論，《彭博》專欄作家柯文表示，嬰兒潮世代也曾在戰後的60與70年代「反叛」過，如今年輕人卻用消極的「好了，嬰兒潮世代」來指稱當權的長者，有過度加諸刻板印象及偏見的疑慮。

康乃爾大學社會學教授赫希爾則表示，在權力位置面臨輪轉的時間點，不同世代發生衝突是很正常的，「不過如今社會上有更嚴重的爭論話題：逐漸加劇的經濟不平等以及氣候變遷，這兩個議題都是人類存亡的威脅。」

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嬰兒紐西蘭氣候變遷

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