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冰島冰川融多快 學生實地測量第一手直擊

2019-11-10 17:02中央社 冰島維克9日綜合外地半島

冰島7年級學生莉亞（Lilja Einarsdottir）今天和同學來了趟不尋常的田野之旅：他們一同測量索爾黑馬冰川過去這一年間縮減了多少，親身見證氣候的變遷。

莉亞說：「很漂亮，但看到冰河消融了這麼多，也覺得很難過。」

2010年起的每年10月，現已退休的教師史提凡松（Jon Stefansson）都會帶60公里外村落霍爾斯沃德呂爾（Hvolsvollur）的13歲學生，前來測量索爾黑馬冰川（Solheimajokull）的演變。

他們的測量結果讓人不寒而慄：過去10年間，夾在兩大山坡間的索爾黑馬冰川，每年平均縮減40公尺。

在這個起了大風的10月天，學生們帶著全球定位系統（GPS）、捲尺和兩面黃旗，冒著強風，徒步在不同的地點間計算距離。

算完之後，一些學生再跳上小艇，滑過冰川融化後形成的咖啡色湖水，來到陡峭的冰壁旁，看看這裡距離去年學生手繪的記號多遠，就知道過去這一年冰川消融了多少。

莉亞說：「（第一批學生）開始在這裡測量時，看不到任何的水，所以（冰川）一開始非常的大。」

冰島境內約1成1面積是冰川，其中包括歐洲最大的瓦特納冰川（Vatnajokull）；但過去25年間，冰島的冰川消失約250立方公里，相當於總體積的7%。

而學生們測量的索爾黑馬冰川因距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）最近，僅150公里，是相當受歡迎的旅遊景點。它長約10公里，寬2公里，是冰島第4大冰川米斯達爾冰川（Myrdalsjokull）的冰舌（冰川分支）。

在學生們測量的這將近10年間，索爾黑馬冰川縮減了380公尺。

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