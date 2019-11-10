人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



美國猶他州的托尼．瑞格比（Tony Rigby）是四個小孩的爸爸，去年正值人生低潮的他，隨手將一個耶誕公仔改造成哈利波特裡的「海格」後欲罷不能，現在他家客廳宛如真實還原的哈利波特電影場景！

英國獨立報報導，這座1:87比例縮小版的魔法世界全都始於一個耶誕裝飾小公仔。瑞格比說，「我在公仔上看見海格的影子，我用一些黏土把它做成海格，自此後便無法自拔」。這座魔法世界從海格小屋、活米村、斜角巷到魁地奇球場、禁忌森林都有，瑞格比甚至花了數個月打造出衛理斯家族居住的洞穴屋。

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除了場景外，瑞格比也做了人物及其他景物，包括哈利波特、妙麗、榮恩、多比、巴嘴、騎士公車、渾拼柳等。

47歲的瑞格比無師自通，他使用的材料多是資源回收物。瑞格比通常會使用現成的公仔，並且利用黏土和顏料進行改造，部分建築是用紙板製作再用風乾黏土營造石頭、磚塊細節，窗戶等木質物則是利用輕木刻劃而成。

瑞格比現在正透過3D列印機的幫忙製作霍格華茲城堡，他計畫明年作出德思禮家位於水蠟樹街4號的住處和九又四分之三月台。

瑞格比為了有更多空間甚至把家裡客廳的沙發賣掉，也把家裡一間空房當作魔法世界製作及儲藏室。為了確保做的正確且沒有漏掉細節，他還重新翻閱哈利波特書籍。

不過，瑞格比開始製作魔法世界時並非處於人生最佳的狀態。他說，「我當時並不是處於生活中的高潮，大家都有時好時壞的時候，我當時雖然沒有沮喪，但也沒有在生活中找到想要的成就。有些人購買名車獲得滿足，有些人則在客廳裡做哈利波特，那就是我」。