百年聖地爭奪戰 印度教徒如願以償

2019-11-10 15:58 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



位於印度北方的阿約提亞多年以來一直是印度教徒與穆斯林爭奪的聖地，印度最高法院於9日作出判決，將阿約提亞判給印度教徒。(photo by Youtub影片截圖) 分享 facebook 印度法院決定將聖地判給印度教徒！位於印度北方的阿約提亞多年以來一直是印度教徒與穆斯林爭奪的聖地，印度最高法院於9日作出判決，將阿約提亞判給印度教徒，讓他們興建神廟，並給穆斯林替代的土地興建清真寺。

爭議的歷史背景

根據《英國廣播公司》報導，穆斯林原於16世紀在阿約提亞興建了巴布里清真寺，但於1992年遭到印度教徒破壞。不過許多印度教徒認為巴布里清真寺其實是建在印度教神廟的殘骸上，而該神廟為穆斯林16世紀侵略阿約提亞時拆除。穆斯林則表示，他們一直在清真寺祈禱，直到1949年印度教徒開始在清真寺內擺放羅摩神的神像。

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兩邊人馬來回奔走法院多年，最高法院終於在9日宣布，根據印度考古探勘團的證據顯示，被拆除的巴布里清真寺結構下是一座「非伊斯蘭」的建築遺跡。於是將阿約提亞被判給印度教，讓他們興建羅摩神的寺廟，不過最高法院也表示拆除巴布里清真寺的行為實屬違法。

一樁判決兩樣情

根據《半島電視台》報導，面對判決結果，印度教徒感到相當滿意，並認為此判決顧及了印度教徒與穆斯林的利益。印度教牧師達斯說道，他很贊同法院將替代土地判給穆斯林的決定，此項判決有助於改善國內穆斯林與印度教徒的關係。

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