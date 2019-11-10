否定氣候變遷 印度作家：西方害怕失勢

2019-11-10 15:55 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



美國退出巴黎氣候協定引起軒然大波。印度得獎作家葛旭認為，西方人不願面對氣候變遷因為他們害怕失去權力，東方人卻對生活中的不確定性習以為常。(Photo by Wikimedia commons) 分享 facebook 針對美國正式退出巴黎氣候協定，以及過去川普曾宣稱氣候變遷是「騙局」，印度得獎作家葛旭認為，西方人不願面對氣候變遷因為他們害怕失去權力，東方人卻對生活中的不確定性習以為常。

各國承諾遠遠不夠

《德國之聲》指出，IPCC前主席華生5日坦言，不只是美國，其他大部分的國家所做的承諾遠遠不夠，而且太遲了，幾乎無法達到巴黎氣候協定的目標：將本世紀的氣溫控制在工業革命前的水準以上的2度C以內。全球153國超過1萬1千名科學家6日更跳出來警告，若不採取更激進的行動，人類恐怕將遭受難以形容的苦難。

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西方害怕失勢

根據《德國之聲》報導，葛旭的新書《槍之島》描繪出一個颱風侵襲頻繁、不太可能的巧合時常發生的世界，對比於西方小說中事事講求合理，以及強調人的能動性，例如英雄能夠克服萬難。無怪乎西方除了科幻小說外，其他小說幾乎沒有提到氣候變遷。在他書中，氣候變遷則是作為故事背景。

葛旭在書中表示，儘管少數幾部西方小說確實描述了氣候變遷，例如華萊士‧威爾士的《無法居住的地球》，但這些書卻瀰漫著一股焦慮，反映出西方人擔憂經濟體制的變革與資源重分配，因此他們寄望在科學上，希望能夠挽救這一切。更重要的是，他們害怕失去權力，害怕由化石燃料建立起的世界秩序崩解。

相較之下，東方人對未來比較坦然。葛旭舉印度的農夫、漁民和原始部落為例，當氣候威脅到生存，只能找出適應之道，例如逐水草而居，對他們來說這不是世界末日。東方人也將當今的氣候變遷看作是西方人的歷史遺毒，若問東方人：你們怎麼不多減碳呢？東方人的回答會是：這是西方人搞出來的，他們必須先放棄他們所擁有的。

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