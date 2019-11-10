親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

福州羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 助戴資穎返球后

否定氣候變遷 印度作家：西方害怕失勢

2019-11-10 15:55台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

美國退出巴黎氣候協定引起軒然大波。印度得獎作家葛旭認為，西方人不願面對氣候變遷因...
美國退出巴黎氣候協定引起軒然大波。印度得獎作家葛旭認為，西方人不願面對氣候變遷因為他們害怕失去權力，東方人卻對生活中的不確定性習以為常。(Photo by Wikimedia commons)
分享
針對美國正式退出巴黎氣候協定，以及過去川普曾宣稱氣候變遷是「騙局」，印度得獎作家葛旭認為，西方人不願面對氣候變遷因為他們害怕失去權力，東方人卻對生活中的不確定性習以為常。

各國承諾遠遠不夠

《德國之聲》指出，IPCC前主席華生5日坦言，不只是美國，其他大部分的國家所做的承諾遠遠不夠，而且太遲了，幾乎無法達到巴黎氣候協定的目標：將本世紀的氣溫控制在工業革命前的水準以上的2度C以內。全球153國超過1萬1千名科學家6日更跳出來警告，若不採取更激進的行動，人類恐怕將遭受難以形容的苦難。

西方害怕失勢

根據《德國之聲》報導，葛旭的新書《槍之島》描繪出一個颱風侵襲頻繁、不太可能的巧合時常發生的世界，對比於西方小說中事事講求合理，以及強調人的能動性，例如英雄能夠克服萬難。無怪乎西方除了科幻小說外，其他小說幾乎沒有提到氣候變遷。在他書中，氣候變遷則是作為故事背景。

葛旭在書中表示，儘管少數幾部西方小說確實描述了氣候變遷，例如華萊士‧威爾士的《無法居住的地球》，但這些書卻瀰漫著一股焦慮，反映出西方人擔憂經濟體制的變革與資源重分配，因此他們寄望在科學上，希望能夠挽救這一切。更重要的是，他們害怕失去權力，害怕由化石燃料建立起的世界秩序崩解。

相較之下，東方人對未來比較坦然。葛旭舉印度的農夫、漁民和原始部落為例，當氣候威脅到生存，只能找出適應之道，例如逐水草而居，對他們來說這不是世界末日。東方人也將當今的氣候變遷看作是西方人的歷史遺毒，若問東方人：你們怎麼不多減碳呢？東方人的回答會是：這是西方人搞出來的，他們必須先放棄他們所擁有的。

【更多精采內容，詳見

氣候變遷巴黎氣候協定印度

相關新聞

百年聖地爭奪戰 印度教徒如願以償

2019-11-10 15:58

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05

美史上跑最快女高中生 痛訴Nike魔鬼訓練讓她身心崩潰

2019-11-10 14:52

俄頂尖軍事歷史學家 涉嫌分屍女學生

2019-11-10 14:35

英殖民者引進海芋成毒瘤 澳洲政府要消滅

2019-11-10 13:33

2人加起來211歲…世界最高齡夫妻 下月慶結婚80年

2019-11-10 12:32

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 00:41

男友虐童她知情不報！男方獲假釋、她遭重判坐15年牢

2019-11-09 17:05

小學老師穿奧黛「仙氣爆棚」 網瘋喊：想重讀

2019-11-09 15:31

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

債市風向逆轉 賣壓恐大增

2019-11-09 23:25

川普：中國供應鏈像雞蛋一樣破裂

2019-11-10 09:04

美史上跑最快女高中生 痛訴Nike魔鬼訓練讓她身心崩潰

2019-11-10 14:52

賀日皇即位天團嵐獻唱 皇后感動拭淚

2019-11-09 23:37

1個喜劇演員總統 為何千方百計想去白宮橢圓辦公室？

2019-11-10 10:00

柏林圍牆倒了 陸防火牆何時倒 評論家：港台新疆是重點

2019-11-09 21:15

Model 3有如iPhone 3G 大車廠如何避免淪為Nokia？

2019-11-09 18:35

美國總統若換華倫當 FAANG股只有這支最安全

2019-11-09 23:33

中國的東西都不好？蓋茲：這種想法是瘋狂的

2019-11-09 17:21

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 15:10

新加坡、香港的外傭成IS招募對象 看準她們孤單寂寞冷

2019-11-10 12:34

俄頂尖軍事歷史學家 涉嫌分屍女學生

2019-11-10 14:35

美國1%富豪財富暴增 即將超越中產和中上階級總和

2019-11-10 09:50

東奧主場館挖出187副骸骨 窺見江戶時代家暴

2019-11-09 19:11

彈劾公開聽證下週登場 川普恐迎電話門未爆彈

2019-11-09 16:52

美股四大指數 全面攻頂

2019-11-09 23:54

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 00:41

美中同意取消加徵關稅？川普：未同意

2019-11-09 23:50

祖克柏、蓋茲、彭博出列 美億萬富豪成選戰焦點

2019-11-10 11:26

女郎上空遭起訴 市府付5萬和解

2019-11-10 12:27

震撼彈 彭博競逐美總統大位

2019-11-09 23:25

沖繩首里城大火 疑因正殿北側延長線短路

2019-11-09 21:47

神秘舊簡訊炸全美引驚慌 業者無法解釋互踢皮球

2019-11-09 21:06

台人送暖 遠赴日本宮城幫忙風災善後

2019-11-09 22:22

柏林圍牆倒了 陸防火牆仍屹立

2019-11-09 23:47

2人加起來211歲…世界最高齡夫妻 下月慶結婚80年

2019-11-10 12:32

日皇即位遊行登場 民眾揮舞國旗爭睹德仁與雅子風采

2019-11-10 14:09

美股全面再創新高 投資人甩開貿易憂慮 看好經濟回春

2019-11-09 19:40

影／美國務院官員：北京挑釁行動 破壞兩岸現狀

2019-11-10 09:13

男友虐童她知情不報！男方獲假釋、她遭重判坐15年牢

2019-11-09 17:05

柏林圍牆倒塌30周年 梅克爾：沒有牆高到無法打破

2019-11-10 00:09

星期人物／東德末代領導人克倫茲：那天柏林圍牆沒有塌！

2019-11-10 00:07

法官裁定 波頓才願作證「他知道電話門許多細節」

2019-11-09 21:07

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-10 15:05

柏林圍牆倒塌30周年 德與東歐數國同慶

2019-11-09 19:13

傳前白宮國安顧問波頓同意出書 價碼200萬美元

2019-11-10 07:46

東西德統一 迄今仍有隔閡

2019-11-09 23:49

紐時：是這樣嗎？微軟蓋茲說富人稅影響創新和成長

2019-11-10 10:55

柏林圍牆倒塌30周年 美德東歐數國共襄盛舉

2019-11-09 22:16

梅克爾於柏林圍牆舊址演說 喊話「沒有牆無法打破」

2019-11-09 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top