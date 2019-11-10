2人加起來211歲…世界最高齡夫妻 下月慶結婚80年

2019-11-10 12:32 世界日報 編譯潘勛／綜合9日電



總和達211歲的人瑞夫妻韓德森夫婦，被金氏世界紀錄認定為仍在世的最高齡夫妻；兩人下個月將慶祝結婚80年。 圖／取材自CNN網站 分享 facebook

德州奧斯汀市一對人瑞韓德森(Henderson)夫婦，先生106歲、妻子105歲，兩人年歲總和高達211歲，目前經金氏世界紀錄(Guinness Book of Records)承認為現仍在世最高齡夫妻，而且在下個月15日，兩人即將慶祝結婚80周年紀念。

有線電視新聞網(CNN)報導，韓德森伉儷先生叫約翰(John)，太太叫夏洛特(Charlotte)，兩人是1934年在德州大學唸書時結識，當時夏洛特在讀師資培育課程，想當老師，而約翰則是該校美式足球隊的球員。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

事實上，約翰是德州大學美式足球隊仍在世最高齡隊員，每年還至少參加一次比賽，這個傳統他已保持84年。

兩人在1939年共結連理，時逢大蕭條，所以只花七元在飯店度蜜月；時光飛逝，雖然世界早已大不相同，但兩人婚姻不畏時間考驗。

兩人婚姻歷久彌堅，被問到婚姻長久快樂有什麼密訣，約翰回答說：「要平實過日子，誠摯對待另一半。」

韓德森夫婦現在都還健康，約翰保持天天運動。

韓德森夫婦原本住在特拉維斯郡(Travis County )，2009年，兩人搬到德州大學校友會經營的「隆宏村」老人安養住宅區(Longhorn Village Senior Living)。