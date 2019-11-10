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2人加起來211歲…世界最高齡夫妻 下月慶結婚80年

2019-11-10 12:32世界日報 編譯潘勛／綜合9日電

總和達211歲的人瑞夫妻韓德森夫婦，被金氏世界紀錄認定為仍在世的最高齡夫妻；兩人...
總和達211歲的人瑞夫妻韓德森夫婦，被金氏世界紀錄認定為仍在世的最高齡夫妻；兩人下個月將慶祝結婚80年。 圖／取材自CNN網站
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德州奧斯汀市一對人瑞韓德森(Henderson)夫婦，先生106歲、妻子105歲，兩人年歲總和高達211歲，目前經金氏世界紀錄(Guinness Book of Records)承認為現仍在世最高齡夫妻，而且在下個月15日，兩人即將慶祝結婚80周年紀念。

有線電視新聞網(CNN)報導，韓德森伉儷先生叫約翰(John)，太太叫夏洛特(Charlotte)，兩人是1934年在德州大學唸書時結識，當時夏洛特在讀師資培育課程，想當老師，而約翰則是該校美式足球隊的球員。

事實上，約翰是德州大學美式足球隊仍在世最高齡隊員，每年還至少參加一次比賽，這個傳統他已保持84年。

兩人在1939年共結連理，時逢大蕭條，所以只花七元在飯店度蜜月；時光飛逝，雖然世界早已大不相同，但兩人婚姻不畏時間考驗。

兩人婚姻歷久彌堅，被問到婚姻長久快樂有什麼密訣，約翰回答說：「要平實過日子，誠摯對待另一半。」

韓德森夫婦現在都還健康，約翰保持天天運動。

韓德森夫婦原本住在特拉維斯郡(Travis County )，2009年，兩人搬到德州大學校友會經營的「隆宏村」老人安養住宅區(Longhorn Village Senior Living)。

結婚人瑞

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