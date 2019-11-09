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小學老師穿奧黛「仙氣爆棚」 網瘋喊：想重讀

2019-11-09 15:31聯合新聞網 綜合報導

越南老師Phuong Thao（蓬索）近日在社群網站爆紅。圖擷自Phuong T...
越南老師Phuong Thao（蓬索）近日在社群網站爆紅。圖擷自Phuong Thao臉書
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每個人求學過程中，如果遇到正妹老師授課，相信大多數人會更努力，提升學習興趣。近日一名越南小學老師登上PTT表特版，照片中女老師身穿越南傳統服飾奧黛（Ao Dai），緊身的設計讓她姣好的身材一覽無遺。

據了解，這名越南老師名為Phuong Thao（蓬索），目前在河內北慈廉郡（Bắc Từ Liêm）的一所小學擔任老師，只見照片中，蓬索露出甜美的笑容，一襲藍色的奧黛讓她豐滿姣好的身形更加明顯，加上一頭深色頭髮長至腰間，讓蓬索在行走間渾身散發出仙氣。

蓬索在去年10月時，已經受到越南網友們的關注，個人臉書追縱人數達5千人，不少人開玩笑地表示想重讀一次小學，讓這名正妹老師為自己上課。爆紅後，蓬索接受當地媒體訪問時透露，從學生時期，在校園內就獲得「舉止優雅女學生」票選冠軍，當上老師後也獲得過魅力教師獎。

蓬索表示自己的媽媽和阿姨都是老師，小時候常跟著媽媽去學校，看到她教書的模樣，內心很喜歡，便立下了想當老師的夢想，她也不斷地朝著這目標努力學習，如今終於實現夢想。

越南正妹PTT

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