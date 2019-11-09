淫魔愛「華女守密」 2年後她才敢講被強暴

2019-11-09 13:07 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



根據亞太性別暴力研究所的估計，在美國一生當中經歷過性暴力的亞裔女性，比率高達21%-55%。圖／世界日報提供 分享 facebook

英國華裔女子露薏娜邱(Rowena Chiu)1998年威尼斯影展期間，遭「老闆」影業巨子溫斯坦(Harvey Weinstein)強暴，她隱忍了兩年才將遭遇公開，也揭露種族主義在整個事件中的「分量」。

她投書紐約時報說明她的心路歷程，寫道：「溫斯坦告訴我，他愛華裔女子，因為華女很謹慎，很會守密。過了幾小時，他就試圖強暴我。」

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當時在溫斯坦創立的米拉麥克斯影業任職的邱接受國家廣播公司(NBC)訪問時表示，直到2017年10月，「我都還是個嚇壞了的亞洲人，敢在兩年後公開此事，已經是漫漫長途了。」

溫斯坦否認強暴，還稱跟她有過長達六個月兩情相悅的肉體關係。

邱說，她被迫簽下保密協議。米拉麥克斯影業公司和溫斯坦都不予置評。

紐約時報記者2017年找她談的時候，顯得很不自在。也被溫斯坦蹂躪的女同事，比她坦率的多。

亞洲文化對女性相當堅持不得有損面子，要有羞恥感等；亞美心理學研究員Stanley Sue說，從文字上看，例如，日文的jaji、菲律賓文的hiya、中文的「面子」、韓文的「體面」(chaemyun)，都顯示這些文化十分在乎「丟臉」。

全國亞太美國女性論壇執行主任崔莫羅(Sung Yeon Choimorrow)說，正因為歐美國家亞裔社會裡根深柢固的「要臉」文化，邱女士敢出面談論自己的不幸經驗，更顯得意義非凡。

亞裔移民家庭裡的小孩，從小被教育要融入、要低調，才得以存活，她說。

邱說，「自我節制」毋寧更是禁錮亞裔移民的因素。「我沒有和家人談，沒有和我丈夫談，沒和我姊妹談，連對自己的朋友都不敢講出來。1998年的時候，沒人知道我遭遇到了什麼。」

她終於在一本書中和紐約時報記者Megan Twohey一起徹底回顧整個事件，控訴溫斯坦的劣行敗跡；書已於今年9月出版。

她自己的父母到今天都還不願跟她談起此事，反倒是亞裔社區和同情她，不斷給她加油打氣。

根據亞太性別暴力研究所的估計，在美國，一生當中經歷過性暴力的亞裔女性，比率高達21%-55%，全國平均也有33%。