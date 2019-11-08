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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

「胖子不能成為消防員」胖男遭教練羞辱 一年半後帥翻

2019-11-08 18:18香港01 抹茶仔

小西拓槙高中2年級已重達121kg，即266磅。圖翻攝自香港01
小西拓槙高中2年級已重達121kg，即266磅。圖翻攝自香港01
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肥胖人士就像是一塊未琢磨的寶玉，蘊藏難以想像的潛力，只要能成功減肥的話，說不定就能大放異彩！日本就有一名男子為了當消防員，下定決心減肥，結果由121公斤的胖男，搖身一變成為狂野型男，令不少女生尖叫。

小時候是運動健將

小西拓槙小時候十分熱愛棒球，從小就展現驚人天賦。可是因為一次扭傷而入院兩個月，住院期間養成暴飲暴食的習慣，令他體重直線上升，初中畢業時已超過100kg。

雖然他後來仍能靠天賦入讀棒球名校，可是因為體重拖累，令他無法跟上訓練，最後更放棄打棒球，自此跟從小寄望他成為職業棒球手的爸爸鬧翻。

為當消防員立志減肥

某天，他看了以消防員為主題的經典電影《烈火雄心》（Backdraft），從此被深深吸引，並立志要當消防員。

於是他去找小時候的棒球教練，向作為現職消防員的教練請教，卻被他百般嘲諷「像你這種胖子，絕對不能成為消防員」，小西拓槙備受打擊，決定開始減肥。除了每天跑20公里，也調節飲食，將雞胸肉取代其他肉，最終在1年半後減至68公斤（約150磅）。減肥過程中他不僅與父親和好，也順利成為消防員。

現在拓槙除了是職業拳手外，還身兼健身教練，練得一身結實的肌肉，完全看不出以前是超過120kg的胖子！

後來拓槙也順利當上了消防員，不過他之後辭掉了消防員的工作，成為職業拳手。圖翻攝自...
後來拓槙也順利當上了消防員，不過他之後辭掉了消防員的工作，成為職業拳手。圖翻攝自香港01
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小西拓槙變成壯碩的狂野系型男！圖翻攝自香港01
小西拓槙變成壯碩的狂野系型男！圖翻攝自香港01
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延伸閱讀：

【減肥】肥到坐爆凳兼被全家圍插　日本116kg胖妹怒減67kg變美女

由細肥到大都減到　100KG台男靠4個字狠撇18KG　甩「肥仔」花名

文章授權轉載自《香港01》

消防員減肥健身

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