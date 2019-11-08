小二數學題問該幾點出門？女童神解答被網友讚爆

2019-11-08 16:53 香港01 卡洛兒



日本一名媽媽日前分享小二女兒的數學作業答題，題目問及一個關於時間的應用題，女兒雖然答錯了，卻賺得網友的掌聲。圖翻攝自Twitter「sage_darts」 分享 facebook

守時是美德，為了準時不影響別人，出門預留多些時間是常識吧！日本一名媽媽日前在Twitter分享其就讀小學二年級女兒的數學作業答題，題目問及一個關於時間的應用題，雖然女兒的答案被批改為錯了，但這個「答錯」的理由卻被網民大讚。

這名媽媽分享小學二年級女兒的數學作業，有一題數學題目為，「雪子從家裡到車站要花30分鐘，若想在8點50分抵達車站，請問要在幾點幾分出門比較好？請說明原因。」經過簡單計算後，答案為「8點20分」，但原po的女兒認為是「8點15分」，並寫上原因「如果8點20分才出門，時間太剛好會很危險」。

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雖然答案被老師批改為「8時20分」，但小女孩守時的觀念卻獲得超過28萬人好讚、6.4萬次轉推。媽媽其後補充指老師理解女兒的心情，但需要公平地批改功課，「老師這題沒辦法給對，如果給了一位小朋友，那全班都要給了」，並稱讚他是一位優良的老師。

網友也紛紛表示，「按題目來說的確是算錯了，但道德觀念正確」，又大讚女孩有很好的家庭教育，「在算術中沒得分，但在日常生活上滿分」。

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文章授權轉載自《香港01》