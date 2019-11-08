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日本主婦靠一招「不買日」 一年能爽快存下70萬

2019-11-08 15:50聯合新聞網 綜合報導

「不買日」不僅是省錢妙方，也可以趁機整理冰箱。圖／ESSE
「不買日」不僅是省錢妙方，也可以趁機整理冰箱。圖／ESSE
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最近，在日本的主婦之間，開始風行起一種名為「不買日」的省錢方式，這種方式是將一個月中十天以上的日子設定為「不花錢、不消費」的日子，這種方式不但可以達成成就感，還會讓省錢變成一件讓人上癮的事。

根據ESSE報導，這些施行「不買日」的主婦們，一個禮拜只會採購兩次食材。當輪到「不買日」的時候，則利用冰箱中剩下的食材，準備三餐；或是將前幾日吃剩的剩菜剩飯再重新搭配。當天即使出門也不帶錢包，以免自己一時衝動破戒。這樣的食材採購方式，不但達到了節儉的目的，同時也可以達到打掃冰箱的效果。

受訪的主婦Ａ太太指出，她每天的預算都是兩千日圓（約555元台幣），一但實施了不買日，隔天就會多出兩千日圓的預算，也因此存下來的錢就會越來越多。為了想輕鬆享受周末的外食時光，也會忍耐渡過「不買日」的消費慾望。在她如此積極節約的努力下，Ａ主婦一年內竟然存下比往年儲蓄金額更高的兩百五十萬日圓（折合台幣約70萬元）。

除了「不買日」的原則以外，主婦們也有其他省錢的小撇步。比如說，利用便利商店的集點日，將點數收集起來，換成折價券；或是用可以折換成現金的計步APP，來創造些許的收入。

同時，甚至也成為了家庭主婦可以不用買菜的「公休日」，有些主婦會利用這些日子跟孩子們一起，在白天泡澡；比起一般在晚上急急忙忙的泡澡，白天可以更悠遊自在的享受泡澡的時光。

這樣的生活，不僅僅是幫助主婦們節省支出，創造收入，同時也幫助主婦們，有了享受生活的新方式。

省錢

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