親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%

女星打理七星級酒店 無預警要台技師離職「沒資遣費」

4類職場禁止女性戴眼鏡上班 日本OL怒：只為符合男性審美觀？

2019-11-08 15:38聯合新聞網 綜合報導

日本電視台節目《スッキリ》整理，企業對於「眼鏡禁令」所提出的理由。圖／出自Twi...
日本電視台節目《スッキリ》整理，企業對於「眼鏡禁令」所提出的理由。圖／出自Twitter
分享

今年6月，日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動，連署網站受到上萬網友連署相挺。這次，引起眾人關注的是對於各企業對於女性配戴「眼鏡」的態度。

上個月25日，日本媒體Business Insider刊出一篇關於日本女性被禁止在職場上戴眼鏡的報導。記者竹下郁子指出，包括百貨公司的服務台、宴會會場的服務生、甚至是醫美診所的護理師，都會被要求不要戴眼鏡工作。

接受採訪的Ａ小姐指出，自己在百貨公司的服務台工作，公司為了在視覺上呈現「美觀」、「開朗」，而要求戴隱形眼鏡的政策，對視力不好的A小姐而言造成了很大的負擔。不僅僅是眼鏡，包括高跟鞋的高度、髮色的深淺，連對淡妝的要求都規定得清清楚楚，例如眼影亮粉、深色跟裸色的口紅、變色片、假睫毛都是禁止的，當然，戴口罩也是不允許的。

雖然現在的工作環境是全女性，感受不到差異，不過，Ａ小姐指出，她在前一份工作（購物中心）工作的時候，也遇到一樣的困擾。神奇的是，就算禁止戴眼鏡，卻好像只限於女性一樣。男同事們就算戴眼鏡也不會受到責備，讓她覺得這些規則都只是為了讓女性能夠符合男性的審美的差別待遇。

在餐飲業界裡，也有「服務生戴眼鏡不衛生」等說法。就連某些就業資訊網站上也出現過「服務業禁止戴眼鏡」時的對應方法，也指出了「戴了眼鏡不好觀察表情」，甚至於「戴眼鏡會感覺很知性、不好親近」這類令人哭笑不得的理由。

不只是服務業，就連醫美診所的護理師也會遇到這樣的規定。在醫美診所工作的護理師Ｂ小姐表示，由於自己的工作包含了了施術說明，所以除了不能戴眼鏡之外，「肉眼看的地方不可以有毛長出來」、「不可以變胖」、「不可以曬黑」、「髮質不可以變差」、「假睫毛數量不可以變少」，對於外表的要求非常嚴格。她表示，醫美診所強調護理師的外表代表了診所的「說服力」，因此護理師也必須兼任醫美診所的「看板」工作。診所甚至直接告訴她，「不想做就不要做」、「反正還會有其他年輕漂亮的新人進來」。

Business Insider的報導引起網友熱烈迴響。日本電視台的『スッキリ』在本月6日更是播出了一集，討論網路上蔚為熱潮的「#眼鏡禁止」爭議。節目列舉了各業界禁止女性配戴眼鏡的原因。其中包含航空公司所主張的「安全考量」化妝品產業認為戴上眼鏡的話，「化妝品專員的妝容會難以呈現給顧客」日式料理業界主張的「眼鏡跟和服不搭」，甚至是大企業提出的「接待處的專員如果戴眼鏡會產生冷漠的印象」等等。

對此，主持人近藤浩司表示，「這種企業還存在啊？」另一名以戴眼鏡形象廣為人知的主持人近藤春菜則說「戴眼鏡會怎麼樣嗎？如果是戴什麼派對用的滑稽眼鏡而被制止的話還可以理解，但只要眼鏡的款式有搭配好場合就可以了吧？」將企業的說法斥為「胡說八道」。

節目一播出，推特上也有許多網友對企業的做法提出批判，NetLab調查報統計了網友的發言，有網友指出：「不就是跟禁止戴助聽器一樣荒謬嗎？」、「要不要也禁止男人禿頭跟發胖？」、「昭和時代的價值觀」（昭和時代，即西元1926~1989年期間），也有網友表示，「想拜託化妝品專員也戴眼鏡吧，戴眼鏡的顧客很需要知道戴眼鏡時的妝容怎麼處理啊，不然化完妝戴上眼鏡又變得很難看。」

職場性別歧視

相關新聞

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

日本主婦靠一招「不買日」 一年能爽快存下70萬

2019-11-08 15:50

英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27

沙國滲透推特 6千個資遭竊

2019-11-08 01:08

抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠

2019-11-08 11:32

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

氣候變遷成必修課 進入義國課綱

2019-11-07 19:12

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-07 14:39

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27

抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠

2019-11-08 11:32

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

「龍女」花78萬改造全身 「眼球刺青」像玻璃刮傷釀失明

2019-11-08 09:29

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長

2019-11-08 09:33

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼

2019-11-08 07:54

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

陸商務部：中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅

2019-11-07 16:58

不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

2019-11-08 08:29

海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35

白宫不同調！庫德洛證實美將解除關稅 納瓦羅說沒協議

2019-11-08 12:19

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

「中方七大致命罪惡」 白宮顧問：貿談三階段協議解決

2019-11-08 00:07

美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10

影／全球最古老！ 麥當勞四盎司牛肉堡放25年未腐壞

2019-11-08 12:48

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

2019-11-07 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top