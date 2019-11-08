4類職場禁止女性戴眼鏡上班 日本OL怒：只為符合男性審美觀？

2019-11-08 15:38 聯合新聞網 綜合報導



日本電視台節目《スッキリ》整理，企業對於「眼鏡禁令」所提出的理由。圖／出自 Twitter 分享 facebook

今年6月，日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動，連署網站受到上萬網友連署相挺。這次，引起眾人關注的是對於各企業對於女性配戴「眼鏡」的態度。

上個月25日，日本媒體Business Insider刊出一篇關於日本女性被禁止在職場上戴眼鏡的報導。記者竹下郁子指出，包括百貨公司的服務台、宴會會場的服務生、甚至是醫美診所的護理師，都會被要求不要戴眼鏡工作。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

接受採訪的Ａ小姐指出，自己在百貨公司的服務台工作，公司為了在視覺上呈現「美觀」、「開朗」，而要求戴隱形眼鏡的政策，對視力不好的A小姐而言造成了很大的負擔。不僅僅是眼鏡，包括高跟鞋的高度、髮色的深淺，連對淡妝的要求都規定得清清楚楚，例如眼影亮粉、深色跟裸色的口紅、變色片、假睫毛都是禁止的，當然，戴口罩也是不允許的。

雖然現在的工作環境是全女性，感受不到差異，不過，Ａ小姐指出，她在前一份工作（購物中心）工作的時候，也遇到一樣的困擾。神奇的是，就算禁止戴眼鏡，卻好像只限於女性一樣。男同事們就算戴眼鏡也不會受到責備，讓她覺得這些規則都只是為了讓女性能夠符合男性的審美的差別待遇。

在餐飲業界裡，也有「服務生戴眼鏡不衛生」等說法。就連某些就業資訊網站上也出現過「服務業禁止戴眼鏡」時的對應方法，也指出了「戴了眼鏡不好觀察表情」，甚至於「戴眼鏡會感覺很知性、不好親近」這類令人哭笑不得的理由。

不只是服務業，就連醫美診所的護理師也會遇到這樣的規定。在醫美診所工作的護理師Ｂ小姐表示，由於自己的工作包含了了施術說明，所以除了不能戴眼鏡之外，「肉眼看的地方不可以有毛長出來」、「不可以變胖」、「不可以曬黑」、「髮質不可以變差」、「假睫毛數量不可以變少」，對於外表的要求非常嚴格。她表示，醫美診所強調護理師的外表代表了診所的「說服力」，因此護理師也必須兼任醫美診所的「看板」工作。診所甚至直接告訴她，「不想做就不要做」、「反正還會有其他年輕漂亮的新人進來」。

Business Insider的報導引起網友熱烈迴響。日本電視台的『スッキリ』在本月6日更是播出了一集，討論網路上蔚為熱潮的「#眼鏡禁止」爭議。節目列舉了各業界禁止女性配戴眼鏡的原因。其中包含航空公司所主張的「安全考量」、化妝品產業認為戴上眼鏡的話，「化妝品專員的妝容會難以呈現給顧客」，日式料理業界主張的「眼鏡跟和服不搭」，甚至是大企業提出的「接待處的專員如果戴眼鏡會產生冷漠的印象」等等。

對此，主持人近藤浩司表示，「這種企業還存在啊？」另一名以戴眼鏡形象廣為人知的主持人近藤春菜則說「戴眼鏡會怎麼樣嗎？如果是戴什麼派對用的滑稽眼鏡而被制止的話還可以理解，但只要眼鏡的款式有搭配好場合就可以了吧？」將企業的說法斥為「胡說八道」。

節目一播出，推特上也有許多網友對企業的做法提出批判，NetLab調查報統計了網友的發言，有網友指出：「不就是跟禁止戴助聽器一樣荒謬嗎？」、「要不要也禁止男人禿頭跟發胖？」、「昭和時代的價值觀」（昭和時代，即西元1926~1989年期間），也有網友表示，「想拜託化妝品專員也戴眼鏡吧，戴眼鏡的顧客很需要知道戴眼鏡時的妝容怎麼處理啊，不然化完妝戴上眼鏡又變得很難看。」