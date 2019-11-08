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33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08聯合新聞網 綜合報導

33歲的Hoa靠著苦追，贏得17歲Thuy的心，兩人在2年後結婚。圖擷自OH!M...
33歲的Hoa靠著苦追，贏得17歲Thuy的心，兩人在2年後結婚。圖擷自OH!MAN
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越南河內一位64歲男子，在年輕時都沒有找到心儀的對象，直到33歲那年他遇見了一位17歲的少女，並對她產生「非娶不可」的想法，因此不顧女方家人反對，天天送花到她家門口，最終贏得少女的心，如今雙方已結婚29年，生活仍十分甜蜜，讓網友羨慕表示「嫁對人了！」

根據「中國報」報導，這位男子名叫Hoa，當年他年輕的時候遲遲找不到結婚對象，但就在33歲那年遇到了鄰村最漂亮的少女Thuy，而Thuy當年只有17歲，身邊有許多年輕的追求者，但Hoa並沒有自卑，仍然每天積極地去找Thuy，Thuy的父母相當錯愕，雖然對女婿的要求並不高，但Hoa跟女兒年紀相差過大，因此對Hoa的追求感到憤怒，並把他臭罵了一頓，儘管如此Hoa還是每天到Thuy的家門口向她表白，並送自己做的手工品或鮮花給她，一段時間後，Thuy和她的父母也被Hoa的真心所感動，兩人終於修成正果。

之後35歲的Hoa和19歲的Thuy舉辦了婚禮，也成為全村中最獨特的夫妻，如今兩人已是4個小孩的父母，Hoa和Thuy仍然像一對年輕的情侶一樣，時常單獨約會，而Hoa每天仍堅持送花和禮物給自己的妻子，兩人也常定期出門旅遊，4個小孩也將他們視為挑選結婚對象的最好榜樣，一家人過著幸褔的生活。

對此，許多網友看完Hoa和Thuy的故事後，也紛紛大讚羨慕，「愛不分年齡。」、「祝福啊！難得婚後還能夠送了29年的花，即使是開花店的有時也會忘記啊！」、「真的嫁對人了！」、「真愛的寫照。」、「看來這個男人真的很愛這個女孩。」

如今Hoa和Thuy已結婚29年，兩人仍時常單獨約會、出門旅遊。圖擷自OH!MA...
如今Hoa和Thuy已結婚29年，兩人仍時常單獨約會、出門旅遊。圖擷自OH!MAN
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情侶婚禮夫妻越南

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