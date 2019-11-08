抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠
2019-11-08 11:32聯合新聞網 綜合報導
日本大分縣一名於2002年受到雪貂攻擊的員警近日過世，享年四十一歲。按該縣地方公務員災害補償基金認定，該員警的死亡確實屬於職災範疇。
根據日本《每日新聞》報導，2002年6月26日早晨，當時在日本九州大分縣大分中央警署負責派出所勤務的一名員警，由於接到民眾通報「附近公園裡有雪貂」而前往，在試圖捕捉雪貂的過程中被咬傷，因而感染蜂窩性組織炎。其後，該名員警為此多番住院、出院，經歷長達十七年的治療後，卻仍在今年1月18日不治身亡。受理家屬職災申請的地方公務員災害補償基金認定，咬傷和該名員警的死亡具有因果關係，會以職災的方式處理。
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雪貂是一種體長約30到50公分的鼬／貂科肉食性動物，許多人會當作寵物豢養。大分動物愛護中心所長・獸醫師佐伯久表示，「野生化的雪貂和流浪貓一樣，是有可能會透過咬傷而將細菌散播至人類體內的。」
根據警方表示，當時的記錄幾乎沒有保存下來，因此不清楚當時的雪貂究竟是寵物或流浪動物，也無法確定當初究竟有無成功捕獲。
蜂窩性組織炎是一種因為皮膚的正常屏障出現漏洞，導致細菌進入皮膚底下的組織，導致紅、腫、熱、痛的反應，偶爾會伴隨著水泡產生的疾病。蜂窩性組織炎的起因來自於開放性的傷口或不健康的皮膚屏障，遇上外來的感染源時，便有機率發生。若放任不管，可能感染到皮膚的深部組織甚至是筋膜層，導致壞死性筋膜炎，面臨截肢的風險。更深的話還會引起敗血症，嚴重時會休克甚至死亡。
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