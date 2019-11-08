英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33 聯合新聞網 綜合報導



一名英籍遊客出海游泳後失蹤，近日，相關單位在一隻鯊魚體內發現了該遊客的斷肢，手指上還戴著婚戒。圖截自每日郵報 分享 facebook

電影中時常出現鯊魚襲擊人類的情節，事實上，到海邊游泳時確實需留意是否有鯊魚出沒。日前，一名英國籍的遊客到法國留尼旺島（La Réunion）的海邊游泳，卻遲遲沒有上岸，相關單位尋人多日後，在一隻鯊魚體內發現了該遊客戴著婚戒的斷掌，推測他已死於鯊魚的攻擊。

根據《每日郵報》的報導，這名44歲的遊客來自蘇格蘭，近日和妻子到位於馬達加斯加（Madagascar）東側的留尼旺島度假。一日早晨，他向妻子表示要到海邊游泳後便獨自出門，從此之後不見人影。他的妻子察覺異狀後趕緊報警，警方隨後派出潛水員、船隻和直升機進行全面搜索，但卻一無所獲。

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本周，相關單位獵殺了一隻對留尼旺海灘遊客造成威脅的鯊魚，沒想到，解剖人員剖開其腹部後，竟在裡頭發現了疑似該名失蹤遊客的斷掌，指頭上還戴著結婚戒指。據悉，該名蘇格蘭遊客的妻子看過婚戒之後，認為斷掌的主人應該就是自己的丈夫，但相關單位將會進行DNA檢測，做最後的身分確認。

根據統計，自2011年以來，留尼旺島已發生20餘起鯊魚襲擊事故，其中有11位遊客不幸葬身鯊魚口中。為了減少鯊魚襲擊事故，島上許多海岸明令禁止入內游泳或進行水上活動，但遊客卻時常忽視禁令，導致意外發生。