親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首里城大火初檢討：不裝灑水器？「消失5小時」的謎團

為了一個宴會廳...JR東日本租下六福皇宮險破局爆內幕

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27香港01 謝茜嘉

警方懷疑父母的供詞與事實不符，終揭發他們於去年涉用氣槍虐兒，唯雅淪為父母的活靶。...
警方懷疑父母的供詞與事實不符，終揭發他們於去年涉用氣槍虐兒，唯雅淪為父母的活靶。圖為父親。（fb圖片）
分享

日本福岡縣近日一宗年輕父母虐兒案引來全國關注！一名1歲男嬰去年12月感染肺炎送院後搶救不治，但身上數十個疑似彈痕讓警方懷疑嬰兒身前被虐，他們翻查男嬰父母的供詞，他們否認以氣槍虐兒，聲稱是3歲長子玩氣槍射傷男嬰。警方認為供詞非常可疑，深入調查後終揭發父母去年起用氣槍向男嬰射數十彈施虐，行為極度殘忍，週三（6日）正式拘捕二人歸案。

今年24歲的男嫌犯常慶雅則是自僱人士，與同齡無業的妻子常慶藍（原名：花岡藍）本來育有4名子女，包括3歲長子、死者1歲幼子唯雅及僅3個月大的么女，次子於2016年不幸因病過世。他們一家5口居住於福岡縣田川市，至去年11月底，雅因被氣槍的BB彈多次命中，導致臉部以至全身有多處瘀傷。

同年12月1日，母親報警稱男嬰唯雅並無呼吸，男嬰被送至飯塚市一家醫院搶救，約1小時40分後宣告不治，醫生確認唯雅是死於肺炎。然而醫護人員同時發現唯雅身上多處瘀傷，警方認為有可疑，男嬰父母卻在供詞中均聲稱是3歲長子玩氣槍時射中唯雅所致，否認是他們射傷兒子。

警方懷疑二人的口供，繼續跟進調查，事後於父母家中檢獲多支步槍型氣槍，警方發現氣槍需雙手使用，一般小朋友難以握槍準確射中，3歲長子亦稱沒有開槍，警方即懷疑父母的供詞與事實不符，終揭發他們於去年涉用氣槍虐兒，唯雅淪為父母的活靶，警方於週三終正式拘捕二人。

田川市兒童福利部曾於去年1月被通知常慶夫婦的長子臉上有腫傷，遂派職員家訪，但母親當時解釋是長子玩耍時不慎撞牆，由於職員無法掌握虐兒的證據，因此未能對長子提供保護。至去年12月1日，即唯雅去世當日，福利部獲警方通知，懷疑男嬰唯雅被虐，遂要求福利部帶走長子及幼女，兩名孩子才能得到保護。

有住在附近的鄰居表示，很少見到常慶一家帶著小孩出去，感覺不到他們是溫暖的家庭；更有中學生指，不時聽到女人的咆哮聲及小孩的哭聲，很多時候都在早上8時許及黃昏時段聽到，形容「吵聲大得有回響，十分可怕」。

延伸閱讀：

病嬰活埋深山獲救　爺爺突現身稱下葬時已死 　醫院另一版本反駁

父母施虐「像扭毛巾一樣扭斷」　4個月大男嬰全身28處骨折

文章授權轉載自《香港01》

福岡嬰兒虐童肺炎

相關新聞

沙國滲透推特 6千個資遭竊

2019-11-08 01:08

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

氣候變遷成必修課 進入義國課綱

2019-11-07 19:12

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-07 14:39

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

旱鴨子男童驚見友落海 不顧一切下水救起朋友

2019-11-07 12:23

2張衛星圖看空汙／為何北京已改善 德里仍嚴重

2019-11-07 11:45

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

Airbnb力挽用戶信任 展開700萬物件清查工作

2019-11-07 10:32

演到一半天花板崩落 推銷員之死倫敦演出中斷

2019-11-07 10:00

2019全球最有價值百大品牌出爐！台灣有幾個入榜？

2019-11-07 08:52

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

美中雙方同意 將分階段相互取消懲罰性與報復性關稅

2019-11-07 15:56

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-07 12:29

影／通宵打電玩 泰資優生跪坐電腦桌前猝逝

2019-11-07 11:48

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

2張衛星圖看空汙／為何北京已改善 德里仍嚴重

2019-11-07 11:45

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

陸商務部：中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅

2019-11-07 16:58

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

白宮顧問：德等盟友沒能力制衡中國

2019-11-07 14:47

Airbnb力挽用戶信任 展開700萬物件清查工作

2019-11-07 10:32

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

旱鴨子男童驚見友落海 不顧一切下水救起朋友

2019-11-07 12:23

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57

泰15歲女網紅臉書辦標會 騙500大學生得手1500萬

2019-11-07 11:38

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

「中方七大致命罪惡」 白宮顧問：貿談三階段協議解決

2019-11-08 00:07

美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10

中國商務部：中美同意分階段取消加徵關稅

2019-11-07 19:50

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

2019-11-07 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top