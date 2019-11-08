日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27 香港01 謝茜嘉



警方懷疑父母的供詞與事實不符，終揭發他們於去年涉用氣槍虐兒，唯雅淪為父母的活靶。圖為父親。（fb圖片） 分享 facebook

日本福岡縣近日一宗年輕父母虐兒案引來全國關注！一名1歲男嬰去年12月感染肺炎送院後搶救不治，但身上數十個疑似彈痕讓警方懷疑嬰兒身前被虐，他們翻查男嬰父母的供詞，他們否認以氣槍虐兒，聲稱是3歲長子玩氣槍射傷男嬰。警方認為供詞非常可疑，深入調查後終揭發父母去年起用氣槍向男嬰射數十彈施虐，行為極度殘忍，週三（6日）正式拘捕二人歸案。

今年24歲的男嫌犯常慶雅則是自僱人士，與同齡無業的妻子常慶藍（原名：花岡藍）本來育有4名子女，包括3歲長子、死者1歲幼子唯雅及僅3個月大的么女，次子於2016年不幸因病過世。他們一家5口居住於福岡縣田川市，至去年11月底，雅因被氣槍的BB彈多次命中，導致臉部以至全身有多處瘀傷。

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同年12月1日，母親報警稱男嬰唯雅並無呼吸，男嬰被送至飯塚市一家醫院搶救，約1小時40分後宣告不治，醫生確認唯雅是死於肺炎。然而醫護人員同時發現唯雅身上多處瘀傷，警方認為有可疑，男嬰父母卻在供詞中均聲稱是3歲長子玩氣槍時射中唯雅所致，否認是他們射傷兒子。

警方懷疑二人的口供，繼續跟進調查，事後於父母家中檢獲多支步槍型氣槍，警方發現氣槍需雙手使用，一般小朋友難以握槍準確射中，3歲長子亦稱沒有開槍，警方即懷疑父母的供詞與事實不符，終揭發他們於去年涉用氣槍虐兒，唯雅淪為父母的活靶，警方於週三終正式拘捕二人。

田川市兒童福利部曾於去年1月被通知常慶夫婦的長子臉上有腫傷，遂派職員家訪，但母親當時解釋是長子玩耍時不慎撞牆，由於職員無法掌握虐兒的證據，因此未能對長子提供保護。至去年12月1日，即唯雅去世當日，福利部獲警方通知，懷疑男嬰唯雅被虐，遂要求福利部帶走長子及幼女，兩名孩子才能得到保護。

有住在附近的鄰居表示，很少見到常慶一家帶著小孩出去，感覺不到他們是溫暖的家庭；更有中學生指，不時聽到女人的咆哮聲及小孩的哭聲，很多時候都在早上8時許及黃昏時段聽到，形容「吵聲大得有回響，十分可怕」。

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文章授權轉載自《香港01》