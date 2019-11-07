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氣候變遷成必修課 進入義國課綱

2019-11-07 19:12台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

義大利是第一個將氣候變遷列入必修課程的國家。(Photo by Amri HMS...
義大利是第一個將氣候變遷列入必修課程的國家。(Photo by Amri HMSon Flicker under Creative Commons license)
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氣候變遷成為義大利學生必修課程。義國教育部長日前指出，從下一個學年開始，公立學校所有學生將開始學習氣候變遷知識，每週至少一個小時學習氣候變遷議題，地理、數學與物理等傳統課程，也會融入永續開發觀念思維。

據《英國獨立報》報導，義大利教育部長菲奧拉蒙帝指出，「整個教育部都已改變，要讓永續與氣候變遷成為教育模式的中心。我要讓本國的教育體系成為第一個將環境與社會置於中心的教育體系。」

菲奧拉蒙帝過去也曾提議針對購買含糖食物與搭飛機等行為課稅，但引發反彈。不過，他也引述民調顯示有7至8成民眾贊成此論點來維護自己立場，他也認為針對性的課稅可以視為抑止有害環境或個人的消費方法，同時可為學校社福提供資源或降低收入稅。

據《哥倫比亞廣播公司》報導，現年42歲的菲奧拉蒙帝隸屬於反開發的五星運動政黨，從過去就提倡環保概念。他也指出，環保專家組成的小組將協助教育部官員預備課程，明年1月就可以開始訓練師資。

菲奧拉蒙帝也表示，會針對不同年級學生採取不同的作法。例如國小學生將透過童話故事方式，將環境與故事結合在一起；國中生將學習更技術性的資訊；高中則開始教導聯合國的「2030年永續發展議程」。

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氣候變遷教育部義大利

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