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長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01聯合新聞網 綜合報導

研究人員在德國發現與人類骨骼相似的猿類化石。圖/路透。
研究人員在德國發現與人類骨骼相似的猿類化石。圖/路透。
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過去認為擁有「雙腳行走」的能力是人類獨特和定義性的特徵，且在600萬年前就有雙腳行走的動物跡象，但近期有研究人員在德國發現一種古代猿類化石，牠們擁有跟人類相似的骨骼，且早在1200萬年前就可利用雙腳站立，甚至還能沿著樹枝行走，打破過去的歷史線索。

根據「BBC」報導，該研究被發表在「Nature」期刊上，這種猿類居住在1162萬年前名叫Danuvius guggenmosi，研究人員發現其骨骼的特徵與人類相似，且多數化石保存完整，讓研究人員得以重建其活動方式，德國圖賓根大學古人類學家博姆（Madelaine Böhme）教授表示「在這個時代中，我們首次能以單個化石骨架研究包括肘部、髖部、膝蓋和腳踝等功能性關節，且令我們驚訝的是某些骨骼跟人類有相似之處。」

研究人員發現該猿類不但可以像人類一樣用雙腳行走，還可以像猴子一樣攀爬樹木，完全可以利用四肢行動，而根據這些發現可以推論出該種猿類是從樹上進行演化，牠們一開始在樹上活動，而後發展成在地面上行走，報導指出這種直立姿勢的動物生活在歐洲而不是非洲，直立姿勢也可能起源於人類和大猩猩的共同祖先，而博姆則認為該研究將可能重新定義人族的意義。

化石猴子

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