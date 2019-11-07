11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程
2019-11-07 15:26聯合新聞網 綜合報導
巴西一位11歲女童長期遭宗教狂熱的父母囚禁在房內，連續好幾天沒有進食任何食物和水分，父母認為女童舉止惡劣又說謊對她進行懲罰，並命其禱告，導致女童最終因營養不良而死亡，近日警方經調查後公布了部分女童的日記，女童長達300頁的日記中控訴了父母如何對她進行虐待，而女童母親在看到日記後，情緒崩潰並承認對女兒的虐待行為。
根據英國「每日郵報」報導，這位女童名叫皮雷斯（Perolla Pires），她在上月24日被父母送往醫院，醫生發現皮雷斯是因為營養不良而死，因此覺得事情可疑而連絡警方，雖然皮雷斯的父母否認犯行，並聲稱皮雷斯是死於貧血，但警方在搜索皮雷斯房間時發現了她的日記，日記內記載著被父母虐待的過程和心境，而警方也發現過去5個月中皮雷斯都被囚禁在房內，且只離開過公寓2次。
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警察局長馬梅德（Ricardo Mamede）表示皮雷斯遭到長期虐待，而她的繼父有強烈的宗教信仰，相信孩子需要得救，需要讓上帝擔心並淨化他們，而這個過程只能透過禁食實現，警方公布了部分的女童日記，日記內寫到皮雷斯因為被父母指控行為不端正遭禁食，從一天禁食一餐到完全齋戒數天，而在禁食的過程中皮雷斯也被要求做腹部運動和禱告，馬梅德說「在最後的齋戒中她一直要求要吃東西。當她抱怨飢餓時，她被允許可以喝水。但當皮雷斯說她喝了水卻被指控撒謊，還因此受到懲罰。」，而皮雷斯就在這種情況下活活餓死。
警方搜索公寓時也發現皮雷斯父母的筆記本，上面詳細記載他們要如何向警方證明自己的行為是合理的，案件調查員表示「從這個說法看來，皮雷斯父母打算撒謊並聲稱他們的女兒患有貧血，他們計劃將皮雷斯的死歸咎在醫生的疏忽上。」，事後警方將皮雷斯父母拘留，而皮雷斯的母親在看到女兒的日記後，崩潰承認犯行並表示對女兒感到抱歉，但兩人仍被以人身虐待、非法監禁和遺棄等罪名起訴，至於皮雷斯的弟弟目前則是交由社福機構安置。
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