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旱鴨子男童驚見友落海 不顧一切下水救起朋友

2019-11-07 12:23聯合新聞網 綜合報導

男童聽見朋友落水呼救，竭盡所能救出朋友。圖／取自《太陽報》
男童聽見朋友落水呼救，竭盡所能救出朋友。圖／取自《太陽報》
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英國一名9歲男童與朋友外出，朋友跳入海中開始呼救，雖然他不會游泳，仍跳入水中努力拖出朋友，向路人尋求幫助時也向朋友施予十次以上的心肺復甦術。儘管最後男童朋友仍不幸死亡，男童的英勇仍得到眾人讚賞。

根據《太陽報》報導，該起事件發生在今年5月4日，9歲男童當天與13歲的迪蘭（Dillan Brown）相約出遊，兩人來到位於蘭迪德諾（Llandudno）鴿子灣（Pigeon's Cove）的懸崖頂，當天浪高達2公尺半，迪蘭站在海邊的岩石上，疑似不慎滑倒後掉入海中，男童因此聽見數次的呼救聲。

不會游泳的男童看見迪蘭臉部朝下的漂在水上，他不顧一切地將他從水中拖出，並向路人求救，期間也對迪蘭施予多次心肺復甦術，然而迪蘭早已失去呼吸心跳，當場不幸死亡。

病理學家布萊恩（Dr Brian Rodgers）表示，迪蘭身體沒有外傷的痕跡，推測他在落水時並未撞到石頭等，但因為他從1.8公尺高的地方摔落水中，因此才會喘不上氣並吸入大量的海水，最終導致溺斃身亡。北威爾士州的副驗屍官大衛（David Pojur）表示，這名男童在危急時刻竭盡所能拯救朋友，大讚他非常英勇，該案最終也以意外死亡結案。

英國

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