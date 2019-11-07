飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！
2019-11-07 11:23聯合新聞網 綜合報導
乘客在搭乘班機時，最注重的就是飛安問題，若班機出現任何問題，都會使乘客造成恐慌，也會使該航空公司的形象受到影響。印度廉價航空公司香料航空（Spice Jet）被爆出班機窗戶出現裂縫，有乘客在5日時貼出班機窗戶照片，只見窗戶出現了裂縫，且裂縫上還有膠帶的痕跡，而乘客也痛批「這不是重要的安全問題嗎？有人注意嗎？」，對此香料航空對外道歉，並表示飛安是公司最重視的事。
根據英國「每日郵報」報導，該班機是香料航空的SG8152班機，本月5日準備從印度孟買飛往新德里，但乘客哈里哈蘭（Hariharan Sankaran）卻嚇壞了，因為自己座位旁的窗戶上有一塊大裂縫，他在twitter上發文貼出窗戶照片，並說「窗戶被用膠帶黏住了。這不是重要的安全問題嗎？有人注意嗎？」而針對此事件許多乘客將矛頭指向香料航空的老闆，他們質疑「如果黏貼了膠帶，就意味著有人已經看到並知道了情況。」
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根據「India Today」報導，該班機的窗戶剛破裂，且並沒有完全裂開，但若是飛機窗戶在半空中破裂，將會使飛機內部的壓縮空氣衝出，導致機艙壓力下降，任何坐在破損窗戶旁的乘客都會被吸出機外，機艙內的溫度也會下降，使乘客出現呼吸困難的問題。
對此，香料航空發表聲明表達歉意，並表示已聯絡相關人士處理該問題，「安全是我們最關切的事，航空公司在任何時候都不會妥協。我們一定會將其轉給有關負責人以採取必要的行動。給您帶來的不便，我們深表歉意。」
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