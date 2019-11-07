2019全球最有價值百大品牌出爐！台灣有幾個入榜？

2019-11-07 08:52 聯合新聞網 文章提供／遠見



2019全球百大品牌調查。圖擷自 Interbrand 分享 facebook 在職場打拚了大半輩子，你終於把開了多年的Toyota換成嶄新的Mercedes-Benz，也因為事業有成，兩隻Apple與Samsung手機都還不夠應付公務和家庭上的大小事；身為Microsoft業務的你，正在和Google商討異業合作的謀略，以因應不斷崛起的Amazon，但就算再忙，McDonald's漢堡搭Coca-Cola，邊吃邊看Disney電影，絕對是公務之餘最熱愛的選擇……

這一個個你再熟悉不過的品牌，不僅早已成了消費者們心中最習慣的生活表徵，它的信賴度和忠誠性，也是不可或缺的依靠。

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上述的10大品牌，是「2019全球最有價值百大品牌」前10名的經典企業，當一個好的品牌能夠在無形之中凝聚你我生活，它就是成功典範，不僅企業文化令人景仰，更有著無法撼動的歷史地位。

又到了一年的尾聲。從2000年開始，至今連續20年，全球最大的美國廣告傳播公司Omnicom，旗下之品牌顧問公司Interbrand，日前再公布了「2019全球最有價值百大品牌」報告。20年間的演變不僅能看盡全球品牌版圖的變化，也不難嗅出時代的更迭。

2019最主要的品牌主題為「品牌大變局」（Iconic Moves），官方表示，2019年的品牌忠誠度正在發生變化，而競爭的規模是以指數級的速度在改變，想要在現今保持在百大品牌中領先的程度已愈來愈困難。

值得注意的是，綜觀這份品牌價值榜單，2018年的前8名和2019年的前8名完全沒有任何變動，而去年第10名的McDonald's進步至第9名，目前搭上串流影音列車的Disney擠出Facebook進入第10名，強勢宣告娛樂品牌的龍頭位置。

事實上，從該份研究報告頒布初年的2000年到2012年，Coca-Cola連續13年的時間位居全球最有價值百大品牌之冠軍，而這領先版圖直至2013開始有變化──Apple從該年起到2019年，至今連續7年都是品牌冠軍，縱使近年銷量不甚完美，但它整體的品牌價值，還有歷久不衰而不退卻的數字，還是處於一個無人能撼動的地位。

綜觀這份百大名單，範圍橫跨科技、餐飲、交通、時尚、社群等領域，若論品牌歷史，許多是從工業革命初期便展露頭角的品牌，而不少也是因應網際網路趨勢竄起，近10年才發黃騰達的新面孔──挾著消費者信賴的寄託，它們都有舉足輕重的撼動力，某種程度來說，也是國家的形象與招牌。

Interbrand嚴格的評選標準，主要是依據「品牌的財務表現」、「對消費者的影響力」，以及「對社會的貢獻」等指標評價，這標準已被國際標準化組織（ISO）認可。

每個人都一定有愛用與習慣的品牌，你最支持的牌子，是否有入選百大名單呢？

7連霸的全球冠軍：Apple

不斷在市場上引領潮流的Apple，至今已將iPhone推出至11、11 Pro、11 Pro Max，全新打造的三鏡頭相機不僅讓攝影畫面上更加銳利，超大廣角鏡更適合多元化的拍攝，也十分受到消費者愛戴。光iPhone手機，全球更賣了10多億支，成了世上「遊戲規則的改變者」。

Apple無人能敵的地位不僅市占率遙遙領先，它的品牌價值也是難以撼動的天價數字──2007年時，Apple的品牌價值為110億美金，而2019年時已經暴增至2342億美金，比第2名的Google品牌價值1677億美金還多了665億美金之多。

蘋果（Apple）公司是7連霸的全球冠軍。 路透 分享 facebook

難以撼動的前段班地位

難以動搖的冠亞軍，7年來都是Apple與Google莫屬，身為全球最大搜尋引擎的Google，是網際網路領域最經典的品牌，其野心龐大，資源橫跨雲端技術、地圖、機器人、穿戴裝置、影音媒體等領域，現在也開始挹注再生能源、無人車技術。

而在你我的生活中，Google更成了「生活必需品」，各種貼心的設計和巧思，讓人們從早晨收發信開始便充滿科技感，你可能很難想像沒有Google的生活。

第3至5名分別是：多年來不斷崛起的Amazon，它的物聯網能力是所向披靡的地步；而Microsoft至今還是主要作業系統的龍頭；此外，標榜「沒人沒喝過可口可樂」的Coca-Cola，絕對是大小朋友都愛的飲料。

第6至10名分別為韓國第一大企業、智慧型手機市占率第2名的Samsung；平價日式汽車TOYOTA；高級轎車Mercedes-Benz；全球最大的速食產業McDonald's；以及首次擠進前10名的娛樂品牌龍頭Disney。在前10名當中，科技類品牌就占了一半，也代表未來的產業趨勢走向。

過去20年 已有137個品牌消失於榜單

Interbrand表示，Facebook首次進榜是在2012年，隨後的5年內都以飛快的速度飆漲，在2017年時達到最高峰，品牌價值為481億美金，然而，2018年開始，Facebook日漸衰退，到今年更跌出了10名榜單，排在第14名，品牌價值為398億美金。

值得一提的是，從2000年Interbrand開始這份調查開始，至今還留在2019榜單上的品牌僅剩下31家；而在這20年來，已經有137個品牌消失於榜單上，如曾經輝煌一時的Nokia；Coca-Cola和Microsoft是20年裡唯二能始終保持在前10名的企業，強勢程度不言而喻。

最亮眼的是，在2001年時，百大品牌的總市值為9880億美元，而2019年的百大品牌價值總市值高達2.13兆美元──成長率相當可觀。

百大品牌中 汽車競爭最激烈

百大榜單中最多的品牌是汽車品牌，共有15位，依序分別為Toyoya、Mercedes-Benz、BMW、本田（Honda）、福特（Ford）、現代（Hyundai）、福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、日產（Nissan）、法拉利（Ferrari）、起亞（Kia）、Land Rover、MINI與哈雷（Harley-Davidson）。特斯拉（Tesla）連續兩年沒進入百大名單。

若以民生食品品牌價值排名，前12名分別是Coca-Cola、McDonald's、百事可樂（Pepsi）、百威啤酒（Budweiser）、雀巢咖啡（NESCAFE）、Starbucks、家樂氏（Kellogg's）、雀巢（Nestle）、傑克丹尼（Jack Daniel's）、海尼根（Heineken）、肯德基（KFC）、軒尼詩（Hennessy）。雪碧（Sprite）與Johnnie Walker跌出了百名外。

奢侈品牌中，今年有9個入百大名單，分別為Louis Vuitton、CHANEL、Hermes、Gucci、Cartier、Dior、Tiffany & Co.、Burberry與Prada。基本上與去年無太大的變動，都是女性心中最熱愛的名牌。

而今年新上榜的全新品牌為Uber和LinkedIn。

品牌超強勢！美國領先地位無人能敵

以國家來區分，美國持續在百大品牌有著強勢的領先地位，高達52個美國品牌入榜，這些產品也著實改變許多人日常的生活。

其次德國品牌佔了11位、法國9位；日本有7家企業入榜，除了上述的TOYOTA與本田外，還有相機大廠Canon、日產車Nissan、SONY、Panasonic與Nintendo，都是台灣人愛用的品牌。

南韓則是3家入榜，除了Samsung外，還有現代與起亞汽車；中國有1個品牌入榜，是華為，排在第74名，比去年還退步6名。

台灣自2011年後再也沒辦法挺進百大品牌名單

台灣在哪裡呢？今年，台灣還是沒有半個品牌入榜，回顧唯一一次入榜，是在2011年那年，hTC以品牌價值36億美元（2018年僅剩2.6億美元）竄上第98名，但隨後幾年內，hTC的股價卻直直落，不僅手機市占率早已大不如前，甚至還出售整個手機研發部門給予Google。

去年，Interbrand也統計了台灣品牌之品牌價值榜，台灣前10名分別為ASUS、趨勢（TREND MICRO）、旺旺控股、中信金、研華、國泰金、巨大機械（GIANT）、美食達人（85℃）、Acer、聯發科技（MediaTek）。

排在台灣品牌價值第1名的ASUS，品牌價值達16.1億美元，但距離2019全球百大名單最後一名Prada的47億美元，還有很長的一段路要走。

台灣品牌未來如何替國家再度締造驚奇，相信值得你我期待與展望。

2019全球百大品牌調查。圖擷自 Interbrand 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.11.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）