超越素肉漢堡 新一代蛋白質食品原料製程更驚人
家庭餐桌上擺滿3D列印機列印的肉排，以及運用甲烷等氣體或火山微生物製造的其他蛋白質食品。這幅場景聽起來有點像科幻小說，但短短幾年後就可能會成真。
湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，隨著「超越肉類」（Beyond Meat）與「不可能食品」（Impossible Foods）等公司研發的素牛肉與漢堡肉替代品取得爆炸性成功，替代性蛋白質產業持續蒸蒸日上。
根據英國投資銀行巴克萊集團（Barclays），替代性肉類銷售額10年內可能達到1400億美元，相當於全球肉類產業的10%，或增至當前銷售額的10倍。
現在更有業者致力研發新一代產品，藉由結合尖端技術與古老發酵程序，把有害或常見的元素轉變成基本食材，希望藉此減少農業的龐大碳足跡。
芬蘭Solar Foods就是其中之一。該公司研發的可食用蛋白粉Solein是把微生物放入一種液體中，利用氫氣與二氧化碳的微小氣泡餵養它們。採用類似製造啤酒或葡萄酒的程序，只是不涉及葡萄或穀物。
液體變濃稠後經乾燥成為細粉狀Solein，其中65%成分是蛋白質，吃起來跟小麥麵粉非常像。Solein可運用於既有植物性產品上，未來還可用於製作人造肉。據業者表示，未來Solein的製造成本約每公斤5歐元（新台幣168元），2021年前就可上市。
總部設在印度班加羅爾（Bangalore）的另一家公司String Bio，也是藉由發酵程序協助對抗農業溫室氣體排放。他們利用威力更甚二氧化碳的溫室氣體甲烷。這家公司致力於把來自廢棄物和自然界的甲烷轉變成蛋白粉，初期將提供動物食用。
西班牙公司Nova Meats則是使用特殊3D列印機，製造出口味與質地幾可亂真肉排。列印機的卡匣式注射器噴出植物性蛋白質，製作3D素食肉排。
另外，美國公司Sustainable Bioproducts製造的蛋白質也很特殊，他們使用的是黃石國家公園（Yellowstone National Park）火山溫泉裡發現的微生物。這家公司2月分已募得3300萬美元，計畫利用此火山微生物透過「新穎發酵法」，於明年生產一種「類漢堡」。
不過，對於投資人而言，替代性蛋白質仍面臨3項主要限制。投資公司Unovis Partners管理合夥人馬勒克（Dan Altschuler Malek）指出，味道、價格與能否量產是關鍵。
馬勒克說：「全世界都有很棒的廚師在做植物性產品。但如果你不能讓它大量生產，就很難看出它如何能真正改變世界。」
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