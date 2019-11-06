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廚師用掃帚惡作劇 整根長柄「插進肛門刺穿腸」

2019-11-06 22:19聯合新聞網 綜合報導

29歲的廚師模仿遊戲內容，用掃帚惡作劇長柄不慎刺穿一位廚房搬運工的肛門。圖片來源...
29歲的廚師模仿遊戲內容，用掃帚惡作劇長柄不慎刺穿一位廚房搬運工的肛門。圖片來源／ingimage
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29歲的廚師模仿遊戲內容，用掃帚惡作劇長柄不慎刺穿一位廚房搬運工的肛門。圖擷自D...
29歲的廚師模仿遊戲內容，用掃帚惡作劇長柄不慎刺穿一位廚房搬運工的肛門。圖擷自Daily Mail每日郵報（11/5）
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蘇格蘭一位廚師因在工作場所惡作劇，差點毀了2位年輕人的人生。29歲的廚師蓋瑞‧崔斯（Gary Trice）模仿一個遊戲內容，用掃帚惡作劇長柄不慎刺穿一位廚房搬運工的肛門，差點鬧出人命。

據「每日郵報」報導，蘇格蘭這起離譜的惡作劇事件是29歲的廚師蓋瑞‧崔斯臨時叫廚房搬運工路易士‧米契爾（Lewis Mitchell）爬上冰箱拿取杯子蛋糕的紙模，崔斯趁機把掃帚放在下方對準同事，這時米契爾不慎手滑跌落冰箱，掃帚的長柄不慎插入崔斯肛門。

他們的主管韋奇‧卡蘇拉（Vish Kathuria）表示，米契爾的肛門被長柄插入當時，他痛的倒在崔斯懷中，隨後去廁所查看他傷勢，發現他的肛門不斷流血。米契爾被緊急送醫治療，醫生發現掃帚長柄從肛門插入以後，刺穿腸子，差一點就碰到胃部，由於他的傷勢嚴重，只能先暫時停工養傷。

法庭上，崔斯的辯護律師表示，「他承認，這是非常魯莽的行為」，法官最後裁定他必須完成220小時的無償勞動服務，而米契爾也獲得遊戲商六位數的賠償。

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