非洲網路使用不均 男女竟成鴻溝

2019-11-06 19:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



非洲陷入性別數位落差，男性使用網路比與女性越拉越開。(photo by Flickr) 分享 facebook 有別於世界上大多數國家都邁入網路時代，非洲女性使用網路的機會嚴重不足！國際電信聯盟日前發佈新數據，警告非洲陷入性別的數位鴻溝（Digital Gap），該洲有33.8%男性使用網路、女性卻僅22.6%，而且從2013年以來，男女使用者比率差距不斷拉開，這將導致非洲女性獲得訊息不對等，也越沒機會獲得教育、知識、升遷的機會。

根據《英國廣播公司》報導，國際電信聯盟（ITU）日前提出警告，表示非洲整體人民使用網路的比例不斷上升，但若攤開男性女性來看，增加的卻大多數都是男性，目前該洲有33.8%男性使用網路、女性卻僅22.6%，而且差距從13年以來越拉越大。

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ITU的專家特切兒補充說，非洲陷入性別數位鴻溝，這對女性來說是一大危機，首先，非洲女性不使用網路就無法獲得信息，大幅削弱她們獲得知識、教育、或是與人交流的機會；其次，在數位網路時代持續發展下，沒使用網路的她們將被邊緣化，成為權力弱勢，要翻身難上加難。

此外，依照《公民商業網》報導，目前網路的普及之下，各大洲男女使用率仍都有差距（除了美洲之外），但最令人擔憂的是，非洲、阿拉伯國家與亞太地區的性別使用率比越拉越大，非洲只是特別被拿來當例子，後兩區域也該重視這項警訊。

因此，特別引用過往的《美國之音》報導，上個月上旬恰好是非洲的「科技界女性週」，這個活動是由非政府組織發起的，宗旨是要促進該洲女性使用網路與科技，刺激她們主動親近科技，這是解決性別數位鴻溝的一項解決之道。

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