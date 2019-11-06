探索新風味 紅酒放太空放一年

2019-11-06 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



12瓶頂級紅酒日前抵達國際太空站(ISS)，但這批紅酒不是要給太空人享用，而是要做實驗。

這些波爾多(Bordeaux)紅酒將在太空存放一年後再送回地球，研究人員將觀察太空中的無重力和輻射對紅酒熟陳的影響，旨在為食品產業研發新口味和特性。

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這批紅酒2日搭乘諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)太空梭從維吉尼亞州升空，4日抵達國際太空站；每瓶紅酒都裝在特製的金屬罐中，避免碎裂。

法國波爾多和德國巴伐利亞(Bavaria)的大學參與這項由盧森堡新創企業「太空貨物無限公司」(Space Cargo Unlimited)主導的實驗。

實驗負責人、德國厄爾蘭根-紐倫堡大學(University of Erlangen-Nuremberg)細胞生物學教授勒貝爾(Michael Lebert)指出，釀酒業者利用酵母及細菌，透過化學加工法釀出適合太空研究的酒。

「太空貨物無限公司」發言人表示，這些在太空中熟成的酒一年後將送回地球，再與一般的酒做比較，實驗剩下的酒將分送給贊助金主享用。

這是該公司未來三年的六項太空計畫之一，用以研究協助未來農業適應環境變遷的方法。

該公司共同創辦人和執行長戈姆(Nicolas Gaume)說：「這是一生一次的冒險。」

國家航空暨太空總署(NASA)開放國際太空站給企業從事類似研究，未來甚至可能出現私人太空人任務。

這不是國際太空站第一次私人企業的食品實驗，百威啤酒(Budweiser)已把大麥種子送上ISS，期盼成為火星的飲料首選；一家以釀造威士忌等酒精飲料聞名的日本企業2015年把樣本送上太空；蘇格蘭威士忌(Scotch)也曾做太空實驗。