親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

探索新風味 紅酒放太空放一年

2019-11-06 16:46世界日報 編譯陳韻涵／綜合報導

12瓶頂級紅酒日前抵達國際太空站(ISS)，但這批紅酒不是要給太空人享用，而是要做實驗。

這些波爾多(Bordeaux)紅酒將在太空存放一年後再送回地球，研究人員將觀察太空中的無重力和輻射對紅酒熟陳的影響，旨在為食品產業研發新口味和特性。

這批紅酒2日搭乘諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)太空梭從維吉尼亞州升空，4日抵達國際太空站；每瓶紅酒都裝在特製的金屬罐中，避免碎裂。

法國波爾多和德國巴伐利亞(Bavaria)的大學參與這項由盧森堡新創企業「太空貨物無限公司」(Space Cargo Unlimited)主導的實驗。

實驗負責人、德國厄爾蘭根-紐倫堡大學(University of Erlangen-Nuremberg)細胞生物學教授勒貝爾(Michael Lebert)指出，釀酒業者利用酵母及細菌，透過化學加工法釀出適合太空研究的酒。

「太空貨物無限公司」發言人表示，這些在太空中熟成的酒一年後將送回地球，再與一般的酒做比較，實驗剩下的酒將分送給贊助金主享用。

這是該公司未來三年的六項太空計畫之一，用以研究協助未來農業適應環境變遷的方法。

該公司共同創辦人和執行長戈姆(Nicolas Gaume)說：「這是一生一次的冒險。」

國家航空暨太空總署(NASA)開放國際太空站給企業從事類似研究，未來甚至可能出現私人太空人任務。

這不是國際太空站第一次私人企業的食品實驗，百威啤酒(Budweiser)已把大麥種子送上ISS，期盼成為火星的飲料首選；一家以釀造威士忌等酒精飲料聞名的日本企業2015年把樣本送上太空；蘇格蘭威士忌(Scotch)也曾做太空實驗。

太空人德國

相關新聞

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

「離宇宙最近的小島」到種子島接受滿滿宇宙能量

2019-11-06 14:36

女兵上戰場「男人做得到的 她們也做得到」

2019-11-06 14:33

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

研究指出：高中生上音樂課 學業表現影響顯著

2019-11-06 16:14

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長

2019-11-06 16:50

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 13:06

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

萬聖節狂歡後百名「白衣牛郎」自發收垃圾 居民大讚

2019-11-06 10:13

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

有廁所沒人上？印度「露天便溺」的排泄衛生大改革

2019-11-06 08:30

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

北極永凍土融化 恐排放更多碳氣體

2019-11-05 18:35

海上漂流37小時 紐遊客划小艇落難保命全靠它

2019-11-05 17:22

如電影情節！蒙面男子入屋搶錢 孕婦舉槍射死歹徒

2019-11-05 17:22

影／泰少女充電玩手機慘遭電死 金屬床架成兇器

2019-11-05 17:12

星國超市調查：近3成消費者 反對塑膠袋收費

2019-11-05 17:10

印度都會區宛如毒氣室？每人每天相當吸進40根香菸

2019-11-05 16:13

男童5＋3算成7 母詢問背後真相網友驚：我也會！

2019-11-05 15:14

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

聯合國研究報告：美中貿易戰 台灣成上半年最大受益者

2019-11-06 07:38

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

三星宣布停止美國CPU研發 解散團隊

2019-11-05 17:46

美國知名摩門教家族在墨西哥遭埋伏攻擊 至少9死

2019-11-05 18:14

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

驚世媳婦！印度女14年間用氰化物毒殺夫家6人

2019-11-05 22:36

彭博高燦鳴：台積電夾在美中之間 最終仍得選邊站

2019-11-05 18:11

白宮正考慮撤銷部分中國商品關稅？美商務部長這樣回應

2019-11-05 18:13

電動車市生存大不易 除非名叫特斯拉

2019-11-05 18:33

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

歐巴馬矽谷籌款 門票35.5萬美元比房貴

2019-11-06 05:13

墨西哥北部美國摩門教徒家族遇襲 至少9婦孺慘死

2019-11-05 22:15

川普長子小唐納：父親要我推特發文緩和點

2019-11-06 03:40

如電影情節！蒙面男子入屋搶錢 孕婦舉槍射死歹徒

2019-11-05 17:22

美駐歐盟大使改口 扣住對烏援款和調查拜登有關

2019-11-06 06:02

美退出巴黎協定 好壞參半

2019-11-06 00:02

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

這個南美洲小國 明年經濟成長率將是美國的40倍

2019-11-05 17:26

與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票

2019-11-05 18:32

貪眼前賠未來 美國不再偉大

2019-11-05 23:50

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

陸喊撤部分關稅 美中協議增變數

2019-11-05 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top